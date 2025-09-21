Trend Galeri Trend Yaşam Caron McBride ehliyetini değiştirirken hangisinden ötürü ağır suç kaydı olduğunu öğrenmiştir?

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. 21 Eylül 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacıya ABD'de 20 yıl boyunca iş bulmakta zorlanan, sebebini öğrenemeden işten çıkarılan Caron McBride ehliyetini değiştirirken hangisinden ötürü ağır suç kaydı olduğunu öğrenmiştir? sorusu yöneltildi. İşte, doğru cevap:

Giriş Tarihi: 21.09.2025 22:24 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:27
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ABD'de 20 yıl boyunca iş bulmakta zorlanan, sebebini öğrenemeden işten çıkarılan Caron McBride ehliyetini değiştirirken hangisinden ötürü ağır suç kaydı olduğunu öğrenmiştir?

A- Kiraladığı VHS filmi iade etmemek

B- Restoranda eksik hesap ödemek

C- Kimlik fotoğrafında filtre kullanmak

D- Park otomatına gazoz kapağı atmak

DOĞRU CEVAP: A- Kiraladığı VHS filmi iade etmemek

