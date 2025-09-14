ÇARPINTI 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK? Star TV ile Çarpıntı yeni bölüm tarihi belli oldu!

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çarpıntı, sürükleyici hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide başrolleri Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert üstleniyor. Konu, kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın duygusal serüvenini ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki ailenin yaşamlarının nasıl kesiştiğini ekranlara taşıyor. Çarpıntı bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman gibi sorular, izleyiciler arasında merak konusu oldu. Detaylar ve yayın takvimi haberin devamında…