ÇARPINTI 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK? Star TV ile Çarpıntı yeni bölüm tarihi belli oldu!

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çarpıntı, sürükleyici hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide başrolleri Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert üstleniyor. Konu, kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın duygusal serüvenini ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki ailenin yaşamlarının nasıl kesiştiğini ekranlara taşıyor. Çarpıntı bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman gibi sorular, izleyiciler arasında merak konusu oldu. Detaylar ve yayın takvimi haberin devamında…

Giriş Tarihi: 14.09.2025 21:29
Cömert, Deniz Çakır ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Çarpıntı'nın 2. bölümünün 14 Eylül Pazar akşamı yayınlanması planlanıyordu. Ancak A Milli Basketbol Takımı'nın Eurobasket finali nedeniyle yayın tarihi değişti. Çarpıntı'nın yeni bölümü ne zaman sorusu şimdiden merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

ÇARPINTI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Çarpıntı dizisinin merakla beklenen ikinci bölümü önümüzdeki hafta ekranlarda olacak. Yeni bölüm, 21 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizi, Eurobasket'te Türkiye-Almanya final maçının aynı saate denk gelmesi nedeniyle bir hafta ertelenmişti. 12 Dev Adam'ın final karşılaşması sebebiyle, Çarpıntı dizisinin yeni bölümü izleyicisini gelecek hafta karşılayacak.

ÇARPINTI 2.BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisi 2. bölümü yayınlandığında aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aslı ile Reyhan'ın yakınlığı Hülya'nın kıskançlık duymasına neden olur. Aras, Aslı'yı Reyhan'ın durumundan faydalanmakla suçlarken, Aslı bu suçlamalara karşı çıkar. Aslı'nın evlerine gelmesini istemeyen Figen, Reyhan'ı bu konuda sert bir şekilde uyarır. Melike'nin acısını Aslı ile dindirmeye çalışan Reyhan, Aslı'dan uzak durması için yapılan bu baskılara çok öfkelenir.

Figen, Aslı'yı evden uzak tutmak için yeni bir adım atar, Hülya ise bu durumu olabildiğince kendi lehine kullanmak ister. Aras ve Emre karşı karşıya gelirken, Aras yeni bir plan için düğmeye basar. Aslı'ya haksızlık yaptığını fark eden Aras, ona Melike'nin nasıl biri olduğunu anlatır. İkili arasındaki buzlar biraz olsun erirken, Hülya çocuklarını çok üzecek ve şaşırtacak bir kararın eşiğindedir.

