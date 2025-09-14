ÇARPINTI 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK? Star TV ile Çarpıntı yeni bölüm tarihi belli oldu!

Figen, Aslı'yı evden uzak tutmak için yeni bir adım atar, Hülya ise bu durumu olabildiğince kendi lehine kullanmak ister. Aras ve Emre karşı karşıya gelirken, Aras yeni bir plan için düğmeye basar. Aslı'ya haksızlık yaptığını fark eden Aras, ona Melike'nin nasıl biri olduğunu anlatır. İkili arasındaki buzlar biraz olsun erirken, Hülya çocuklarını çok üzecek ve şaşırtacak bir kararın eşiğindedir.