Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Çarpıntı dizisi, 7. bölümün ardından yaşanan sarsıcı gelişmelerle merakı katladı. Özellikle Reyhan'ın, kızı Melike'nin kalbini taşıyan Aslı'ya olan bağlılığı nedeniyle kendi evini terk etmesi ve Aslı'nın evine sığınması, hikayenin merkezine oturdu. Bu durum, Aslı'nın hırslı annesi Hülya ile Reyhan arasındaki çatışmayı kaçınılmaz hale getirdi. Şimdi gözler, tüm bu dengeleri altüst edecek olan Çarpıntı gelecek hafta neler olacak sorusunun cevabını verecek 8. bölüm fragmanında.