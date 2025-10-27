Trend Galeri Trend Yaşam Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Star TV'nin dizisi Çarpıntı, son yayınlanan 7. bölümüyle izleyicileri heyecan dolu finalle baş başa bıraktı. Reyhan'ın Aslı'nın evine yerleşmesiyle Hülya ve Reyhan arasındaki gerilim doruğa ulaşırken, Aslı ve Aras'ın Melike'nin ölümündeki sırrı çözme çabaları hız kazandı. Peki, Çarpıntı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 27.10.2025 06:01
Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Çarpıntı dizisi, 7. bölümün ardından yaşanan sarsıcı gelişmelerle merakı katladı. Özellikle Reyhan'ın, kızı Melike'nin kalbini taşıyan Aslı'ya olan bağlılığı nedeniyle kendi evini terk etmesi ve Aslı'nın evine sığınması, hikayenin merkezine oturdu. Bu durum, Aslı'nın hırslı annesi Hülya ile Reyhan arasındaki çatışmayı kaçınılmaz hale getirdi. Şimdi gözler, tüm bu dengeleri altüst edecek olan Çarpıntı gelecek hafta neler olacak sorusunun cevabını verecek 8. bölüm fragmanında.

Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

ÇARPINTI 7. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayımlanan yeni bölüme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti

Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

ÇARPINTI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star Tv ile takip edilen Çarpıntı yeni bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=gl9_Ian4hbY

Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

ÇARPINTI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşanan büyük trajedinin ardından ortalık tamamen karışır. Emre ve Aslı hastanede yüzleşirken, konuşmalarına kulak misafiri olan Reyhan, Aslı ile Aras arasında geçen her şeyi öğrenir. Öte yandan, Aras ve Emre'nin kavgasına sebep olan olayın Aslı'dan kaynaklandığını öğrenen Figen, net bir şekilde Aslı'yı uyarır ve oğlundan uzak durmasını söyler.

Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Figen, Reyhan'dan Aslı ile ailesi arasında bir seçim yapmasını isteyince, Reyhan evi terk etmek zorunda kalır. Gideceği yer ise Aslıların evidir.

Bu süreçte Hülya ve Reyhan sık sık karşı karşıya gelir, aralarındaki gerilim giderek artar.

Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Öte yandan Aslı ve Aras, Melike'yle ilgili ipuçlarını takip etmeye devam eder. Ancak hem Reyhan'dan sır saklamaya dayanamayan hem de Aras meselesi yüzünden mahcup hisseden Aslı, kendisini istemeden çok daha zor bir durumun içine sokar.