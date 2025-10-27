Trend
Çarpıntı 8. Bölüm 1. Fragmanı İzle l Yine Sattın Bebeğini... Star TV Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Star TV'nin dizisi Çarpıntı, son yayınlanan 7. bölümüyle izleyicileri heyecan dolu finalle baş başa bıraktı. Reyhan'ın Aslı'nın evine yerleşmesiyle Hülya ve Reyhan arasındaki gerilim doruğa ulaşırken, Aslı ve Aras'ın Melike'nin ölümündeki sırrı çözme çabaları hız kazandı. Peki, Çarpıntı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
