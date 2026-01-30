Trend
Catherine O'Hara kimdir, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Evde Tek Başına serisinin yıldızı hayatını kaybetti!
Evde Tek Başına serisinde canlandırdığı unutulmaz anne karakteriyle dünya çapında tanınan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara'nın vefat ettiği kamuoyuna duyuruldu. Ünlü isim,pek çok başarılı yapımd ayer almasının yanı sıra Emmy ödülleriyle de tanınıyordu.
Giriş Tarihi: 30.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:28