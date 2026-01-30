Trend Galeri Trend Yaşam Catherine O'Hara kimdir, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Evde Tek Başına serisinin yıldızı hayatını kaybetti!

Catherine O'Hara kimdir, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Evde Tek Başına serisinin yıldızı hayatını kaybetti!

Evde Tek Başına serisinde canlandırdığı unutulmaz anne karakteriyle dünya çapında tanınan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara'nın vefat ettiği kamuoyuna duyuruldu. Ünlü isim,pek çok başarılı yapımd ayer almasının yanı sıra Emmy ödülleriyle de tanınıyordu.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 22:27 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:28
1990'lı yıllara damga vuran "Evde Tek Başına" film serisinde canlandırdığı rolle dünya çapında tanınan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatı, sinema dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

HOLLYWOOD'DAN ACI HABER: CATHERİNE O'HARA HAYATINI KAYBETTİ

1990'lı yılların unutulmaz yapımları arasında yer alan Evde Tek Başına serisiyle hafızalara kazınan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefatı, sinema ve televizyon dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Başarılı kariyeri boyunca "Schitt's Creek", "Best in Show" ve "SCTV" gibi yapımlarda sergilediği performanslarla öne çıkan O'Hara, oyunculuğuyla pek çok ödüle layık görüldü. Amerikan basınında yer alan haberlerde, sanatçının ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Catherine O'Hara, son olarak "The Studio" adlı dizide izleyici karşısına çıkmış ve bu projedeki rolüyle Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti.

