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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SON DURUM:ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro açıklandı mı?

2026 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımına ilişkin gelişmeler, çay hasat sezonunun başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalar için yapılacak olası alımlara ilişkin başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. İşçi alımına dair resmi duyuru, kadro bilgileri ve kura takvimi için bekleyiş başladı. Peki, 2026 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve hangi kadrolarda personel alınacak?

Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 10:40
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SON DURUM:ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro açıklandı mı?

2026 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımına ilişkin duyurular merakla bekleniyor. Çay hasat döneminin başlamasıyla birlikte Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki alımlara yönelik beklenti arttı.Gözler ÇAYKUR işçi alımına dair detaylara çevrildi.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SON DURUM:ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro açıklandı mı?

2026 ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Çay hasat sezonunun başlaması ve yaş çay alım fiyatlarının netleşmesinin ardından, ÇAYKUR'un yapacağı mevsimlik işçi alımlarına yönelik beklentiler arttı. Başvuru sürecinin Mayıs ayı içerisinde duyurulabileceği öngörülüyor.

İşçi alımına ilişkin ilanlar, ÇAYKUR ve İŞKUR'un resmi platformları üzerinden yayımlanıyor. Ancak 2026 yılına yönelik personel alımı konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihleri ve diğer ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SON DURUM:ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro açıklandı mı?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

2026 yılı ÇAYKUR işçi alımı ilanı yayınlanmadığı için başvuru şartları da henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde işçi alımı başvuru şartları şöyleydi;

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları:

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,

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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SON DURUM:ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro açıklandı mı?

ÇAYKUR'da geçici işçiler sözleşmeli personel olabilecek
ÇAYKUR'da çalışan 150 geçici işçinin, belirlenen şartları taşımaları kaydıyla sözleşmeli personel olarak ataması yapılabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) işçi kadrolarında en az 5 yıl veya geçici iş pozisyonlarında son 5 yıl içerisinde en az 25 ay süreyle istihdam edilen ve Genel Müdürlükteki kadro veya pozisyonlarıyla ilişikleri devam edenlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Sözleşmeli personel pozisyonları için öngörülen şartları taşımaları, ocak ayının birinci günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış bulunmaları kaydıyla, geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamaları esas alınarak belirlenenler, durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SON DURUM:ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro açıklandı mı?

Atama sayısı 150'yi geçemeyecek
Bu kapsamda yapılacak atama sayısı 150'yi geçemeyecek. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, ilgili kanun uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Bunların işçi kadro ve pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, atandıkları sözleşmeli personel pozisyonlarında geçmiş sayılacak.

Öngörülen iş ve işlemler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde tamamlanacak. Genel Müdürlüğün boş sözleşmeli personel pozisyonlarına bu düzenleme dışında herhangi bir atama yapılamayacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SON DURUM:ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro açıklandı mı?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ÇAYKUR