Cebeci ile Timur Savcı'nın şoke eden yazışmaları ortaya çıktı: THC’mi unutma UP olmak istiyorum
Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yapımcı Timur Savcı'nın şok mesajları dosyaya girdi. Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya "THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz" mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Savcı'nın hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonrasında devam edecek.
Giriş Tarihi: 26.12.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 07:20