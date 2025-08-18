Trend Galeri Trend Yaşam Cehennem filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bu akşam TV'de!

Robert Langdon yeniden ölümcül bir bilmecenin izini sürüyor: "Cehennem", Dan Brown'ın aynı adlı romanından uyarlanan heyecan dolu bir macera. Tom Hanks'in canlandırdığı profesör, Dante'nin eserinde saklı ipuçlarını takip ederken, Felicity Jones'un canlandırdığı doktorla birlikte Avrupa'nın tarihi mekanlarında tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. İşte, Cehennem filmi konusu, oyuncuları ve çekim yılına dair merak edilenler:

Ron Howard'ın yönetmenliğindeki "Cehennem", "Melekler ve Şeytanlar"ın devamı niteliğinde, bilindik karakterlerle yeniden sahnede. Robert Langdon, bir otel odasında hafızasını kaybetmiş şekilde uyanır ve yanında doktor Sienna Brooks'la birlikte Dünya'yı yok edebilecek bir veba planını durdurmak için yola çıkar. Dante'nin İlahi Komedya'sından yola çıkan ipuçları ve sürükleyici aksiyonun yanı sıra, film tarihi mekanlarda geçen atmosferiyle de izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunuyor. İşte, 2016 yapımı Cehennem filmi konusu ve oyuncuları:

CEHENNEM FİLMİ KONUSU

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar.

Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu Landgdon'ın neler olduğunu hatırlamasıdır.

CEHENNEM OYUNCULARI

Tom Hanks - Robert Langdon, Harvard University simge bilim profesörü

Felicity Jones - Dr. Sienna Brooks, Langdon'un kaçışına yardımcı olan bayan doktor.

Omar Sy - Ajan Christoph Bruder, SRS komutanı.

Ben Foster - Bertrand Zobrist, dünyadaki nüfus artışını durdurmak isteyen bilim insanı.

Irrfan Khan - Harry.

Sidse Babett Knudsen - Elizabeth Sinskey, Dünya Sağlık Örgütü Görevlisi.

CEHENNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler 27 Nisan 2015'te İtalya'nın Venedik kentinde başladı ve Nisan ayının sonundan itibaren İtalya'nın Floransa kentinde devam etti. Hanks'in yer aldığı açık hava sahneleri 2 Mayıs 2015'ten itibaren Palazzo Vecchio yakınlarında ve şehrin tarihi merkezinin başka yerlerinde çekildi. Floransa'daki Ponte Vecchio yakınlarındaki bir apartman binasında bazı ikinci birim gösterileri çekildi.

Floransa'nın simgesel yapıları, nehri ve köprülerinin alçaktan uçan hava fotoğrafları 11 Mayıs 2015'te çekildi. Erken bir karavanda gösterilen bir sekans, bir Padova tren istasyonu işaretini taşıyor, ancak Padova halkı, sahnenin başka bir yerde yeniden yaratıldığını hemen fark etti. 5 Haziran 2015 itibarıyla filmin büyük bir kısmının Macaristan'ın Budapeşte kentinde Korda Stüdyoları'nda çekilmesi planlandı. Çekim 21 Temmuz 2015'te tamamlandı.