Cehennem filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bu akşam TV’de!

CEHENNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler 27 Nisan 2015'te İtalya'nın Venedik kentinde başladı ve Nisan ayının sonundan itibaren İtalya'nın Floransa kentinde devam etti. Hanks'in yer aldığı açık hava sahneleri 2 Mayıs 2015'ten itibaren Palazzo Vecchio yakınlarında ve şehrin tarihi merkezinin başka yerlerinde çekildi. Floransa'daki Ponte Vecchio yakınlarındaki bir apartman binasında bazı ikinci birim gösterileri çekildi.

Floransa'nın simgesel yapıları, nehri ve köprülerinin alçaktan uçan hava fotoğrafları 11 Mayıs 2015'te çekildi. Erken bir karavanda gösterilen bir sekans, bir Padova tren istasyonu işaretini taşıyor, ancak Padova halkı, sahnenin başka bir yerde yeniden yaratıldığını hemen fark etti. 5 Haziran 2015 itibarıyla filmin büyük bir kısmının Macaristan'ın Budapeşte kentinde Korda Stüdyoları'nda çekilmesi planlandı. Çekim 21 Temmuz 2015'te tamamlandı.