Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cem Karaca'nın Gözyaşları ATV'de!

Cem Karaca'nın Gözyaşları, 1 Mayıs Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Senaryosu Onur Böber, Emrah Saltık ve Özden Uçar tarafından yazılan yapımın yönetmenliğini Yüksel Aksu üstleniyor. Cem Karaca'nın hayatını konu alan film, sanatçının müzik yolculuğunu ve yaşamındaki dönüm noktalarını beyazperdeye taşıyor. 2024 yapımı film, vizyona girdiği günden bu yana biyografi türünde dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 18:42
Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cem Karaca’nın Gözyaşları ATV’de!

Cem Karaca'nın Gözyaşları, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrolde İsmail Hacıoğlu yer aldığı yapım, usta sanatçı Cem Karaca'nın yaşam öyküsünü konu alıyor. Film; sanatçının ailesiyle ilişkilerini, kişisel mücadelesini ve Türkiye'ye dönüş sürecini dramatik bir anlatımla ekrana taşıyarak biyografik bir portre sunuyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cem Karaca’nın Gözyaşları ATV’de!

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Cem Karaca'nın gençlik yıllarına odaklanarak başlıyor ve sanatçının müzikle tanışma sürecini ekrana taşıyor. Lise döneminde kurduğu ilk müzik grubu ve sahneye çıkmasıyla birlikte başlayan hikâye, Karaca'nın sanat yolculuğundaki önemli dönüm noktalarını ele alıyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cem Karaca’nın Gözyaşları ATV’de!

Yapım; Türkiye'de rock müziğinin gelişimine yaptığı katkıları, toplumsal olaylara karşı duruşunu ve yaşamının zor dönemlerini, özellikle de sürgün yıllarını ayrıntılı şekilde işliyor. Ayrıca sanatçının ailesiyle ilişkileri ve ülkesine dönüş süreci de filmde önemli bir yer tutuyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cem Karaca’nın Gözyaşları ATV’de!

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Filmde Cem Karaca karakterine İsmail Hacıoğlu hayat veriyor. Babası Mehmet İbrahim Karaca rolünde Fikret Kuşkan, annesi Toto Karaca rolünde ise Yasemin Yalçın yer alıyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cem Karaca’nın Gözyaşları ATV’de!

Kadrodaki diğer isimler arasında Melisa Aslı Pamuk, Buse Buçe Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran ve Kubilay Tunçer bulunuyor. Yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cem Karaca’nın Gözyaşları ATV’de!