Trend Galeri Trend Yaşam Cennetin Çocukları 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı yayında!

Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. 3. bölüm sonrası seyircilerin gündeminde "Cennetin Çocukları 4. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusu yer aldı. İşte TRT ile Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı izle linki.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 00:14 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 00:16
Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın paylaştığı Cennetin Çocukları, heyecan dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. 3. bölümün ardından izleyiciler dizinin yeni bölümüne dair ipuçları arıyor. Peki, TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte Cennetin Çocukları 4. bölüm fragmanı izle linki.

CENNETİN ÇOCUKLARI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Cennetin Çocukları 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=E7LtHTn0sY4

CENNETİN ÇOCUKLARI 3. BÖLÜM KONUSU

İskender, tam her şeyin yolunda gittiğini düşünürken tekrar belaya bulaşır. Ya Muhsin'i kurtaracak ve kimliğinin ortaya çıkma riskini göze alacak, ya da kendini gizleyip Muhsin'i kendi kaderine terk edecektir. Peki, İskender bu kez hangi yolu seçecek?

Gönül, babasının acısını yaşarken karşısına çıkan Sarı Dayı ile tek başına nasıl mücadele edecek?

Bayram ise fırtınanın ortasında oltasına takılan denizkızını kurtarabilecek mi? Bu masal nasıl sona erecek?