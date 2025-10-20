Trend Galeri Trend Yaşam CENNETİN ÇOCUKLARI 6. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izleme ekranı

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Cennetin Çocukları, Soner Caner'in yönetmenliğinde, aile bağları ve umut temalarını işleyen samimi bir hikâyeyi anlatıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler, izleyicileri duygusal anlarla karşı karşıya bırakacak. İşte Cennetin Çocukları 6. bölüm hakkında tüm detaylar ve izleme yolları…

Giriş Tarihi: 20.10.2025 18:24
TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un rol aldığı dizi, sokak kültüründen gelen bir mafya üyesinin sevgi dolu bir aile ortamında kendini keşfetme yolculuğunu anlatıyor. İşte, Cennetin Çocukları 6. bölüm izleme ekranı...

CENNETİN ÇOCUKLARI 6. BÖLÜM İZLE

19 Ekim 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?


İskender, Cennet'i hayal kırıklığına uğrattıktan sonra ilk defa helal yoldan para kazanmayı dener. İskender, Ayşecik'i ameliyata yetiştirebilecek mi?

Ayla'nın İskender ve Gönül'ün arasındaki yakınlığı fark etmesi nelere sebep olacak?

Adem'in artık kalmak için bir sebebi vardır. Sezen ile hikâyeleri devam edebilecek mi?

Bayram ve ailesi Ayla'nın dokunuşlarıyla yeni başlangıçlar yapar. Bu başlangıçlar onlara ne getirecek?

