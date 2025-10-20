CENNETİN ÇOCUKLARI 6. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izleme ekranı

TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un rol aldığı dizi, sokak kültüründen gelen bir mafya üyesinin sevgi dolu bir aile ortamında kendini keşfetme yolculuğunu anlatıyor. İşte, Cennetin Çocukları 6. bölüm izleme ekranı...