Cennetin Çocukları 7. bölüm izle: TRT 1 Cennetin Çocukları yeni bölüm izleme ekranı

Ege'nin şirin kasabası Arafköy'de geçen sıcak ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken Cennetin Çocukları, bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İskender'in karanlık geçmişi ile yeni hayatı arasındaki mücadelesi sürerken, kasaba bu kez dışarıdan gelen büyük bir tehlikeyle sınanıyor. Umut, aşk ve aile bağlarının ön planda olduğu yeni bölümde yaşanacak tüm detaylar merakla bekleniyor.