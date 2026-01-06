Trend Galeri Trend Yaşam Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ve oyuncuları: Naim Süleymanoğlu kimdir ve kaç yaşında vefat etti?

Halter dünyasının gelmiş geçmiş en büyük ismi, 46 dünya rekoruna imza atan "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatı, 2019 yılında beyazperdeye taşındı. Film, sporcunun sadece başarılarını değil, Bulgaristan'daki baskı döneminden Türkiye'ye kaçışına ve dünya tarihine geçen olimpiyat zaferlerine kadar uzanan etkileyici bir mücadeleyi anlatıyor. Peki, Naim Süleymanoğlu filmini kim canlandırıyor, Naim Süleymanoğlu kimdir ve kaç yaşında vefat etti? İşte efsane sporcuya ve adına çekilen filme dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 17:53 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:56
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, biyografik dram türünde etkileyici yapımlardan biridir. Film, 15 yaşında ilk dünya rekorunu kıran Naim Süleymanoğlu'nun spor kariyerindeki zirveleriyle birlikte, 1980'li yıllarda Bulgaristan'da Türklere uygulanan asimilasyon politikalarına karşı verdiği sessiz ama güçlü protestoyu konu alıyor. İzleyiciden ve eleştirmenlerden büyük övgü toplayan yapım, Naim'in mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk yıllarında Bulgaristan'da haltere başlamasından itibaren dünya şampiyonluğuna giden yolunu işler. Ancak hikayenin merkezinde sadece spor yoktur; 1980'li yıllarda Bulgar hükümetinin Türklerin isimlerini zorla değiştirdiği "Soya Dönüş Operasyonu"na karşı Naim'in verdiği mücadele anlatılır.

Türk halkının yaşadığı zulmü dünyaya duyurmak için Türkiye'ye iltica etme kararı alan Naim, 1986 yılında Melbourne'deki Dünya Şampiyonası sırasında gizli bir operasyonla Türkiye'ye kaçırılır. Film, 1988 Seul Olimpiyatları'nda kırdığı rekorlar ve kazandığı altın madalya ile dünyanın en iyi sporcusu ilan edilmesine kadar geçen süreci tüm duygusallığıyla beyazperdeye yansıtır.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI

  • Hayat Van Eck: Naim Süleymanoğlu (Efsane sporcuyu canlandıran başrol oyuncusu)

  • Yetkin Dikinciler: Süleyman Süleymanoğlu (Naim'in Babası)

  • Selen Öztürk: Hatice Süleymanoğlu (Naim'in Annesi)

  • Gürkan Uygun: Enver Türkileri (Naim'in antrenörü)

  • İsmail Hacıoğlu: Mehmet Tunç

  • Uğur Güneş: Cemal Tunalı

  • Renan Bilek: Remzi

  • Barış Kıralioğlu: Turgut Özal

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde doğmuştur. Boyunun kısalığına (1.47 m) rağmen sahip olduğu inanılmaz güç nedeniyle dünya çapında "Cep Herkülü" (Pocket Hercules) lakabıyla tanınmıştır.

Kariyeri boyunca 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 7 Dünya Şampiyonluğu ve 6 Avrupa Şampiyonluğu kazanmıştır. Tam 46 kez dünya rekoru kırmıştır. Kendi ağırlığının 3 katından fazla yükü kaldıran nadir sporculardan biridir.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017 tarihinde, henüz 50 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Cenazesi İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmiştir.

