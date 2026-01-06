Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ve oyuncuları: Naim Süleymanoğlu kimdir ve kaç yaşında vefat etti?

Türk halkının yaşadığı zulmü dünyaya duyurmak için Türkiye'ye iltica etme kararı alan Naim, 1986 yılında Melbourne'deki Dünya Şampiyonası sırasında gizli bir operasyonla Türkiye'ye kaçırılır. Film, 1988 Seul Olimpiyatları'nda kırdığı rekorlar ve kazandığı altın madalya ile dünyanın en iyi sporcusu ilan edilmesine kadar geçen süreci tüm duygusallığıyla beyazperdeye yansıtır.