ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI SORGULANIYOR! 2026 Diyanet çeyiz yardımı sonuçları açıklandı mı?

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 yılı için başvuru yapan binlerce çift tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında sağlanan 500 bin TL'ye kadar destek için değerlendirme süreci devam ederken, adaylar isim listesinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Diyanet çeyiz yardımı sonuç ekranı ve sorgulama işlemleri gündemdeki yerini korurken, sonuçların erişime açılacağı tarihler merak konusu oldu. Başvuru yapan vatandaşlar resmi açıklamalara odaklandı.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 10:45
2026 Diyanet çeyiz yardımı sonuçları için heyecan sürerken, başvuru yapan adaylar isim listesi ve sorgulama ekranına ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında ihtiyaç sahibi ve ilk kez evlenecek çiftlere sağlanacak destek için sonuçların kademeli olarak açıklanması bekleniyor. Diyanet çeyiz yardımı başvuru sonuçlarının hangi tarihler arasında ilan edileceği ve sonuçların nereden öğrenileceği vatandaşların gündeminde yer alıyor.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında alınan çeyiz yardımı başvurularında değerlendirme sürecine geçildi.

DİYANET ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Diyanet Çeyiz desteği başvurusunda bulunan adaylar başvuru şartlarını sağlaması durumunda değerlendirmeye alınacak. 18-35 yaş sınırı şartını sağlayanlar, ihtiyaç sahibi olanlar, aylık hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını geçmemesi, ilk kez evlenecekler, T.C. vatandaşı olanlar ve Türkiye'de ikamet edenler, çeyiz desteği alabilecek. Diyanet çeyiz desteği başvuru sonuçları tdv.org adresinden duyurulacak.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI UYGULAMA SÜRECİ VE DESTEK KAPSAMI

Başvurusu kabul edilen çiftler, Mayıs 2026 ayında çevrim içi olarak düzenlenecek Evlilik Okulu seminerlerine katılım sağlayacaktır. Bu seminerlerin tamamlanmasının ardından 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmî nikâhını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı yapılacaktır.

ÇEYİZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Proje kapsamında sağlanacak çeyiz desteğinin toplam tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör