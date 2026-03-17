CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı
Bir yandan İBB yolsuzluk davası, diğer yandan mutlak butlan tartışmaları yaşanan CHP'de iç krizin sonu gelmiyor. Silivri'deki duruşmalara çoğu milletvekilinin katılmaması, örgüt üyelerinin de ısrarla davet edilmesine rağmen bölgede yeteri kadar kalabalık oluşturmaması, ana muhalefette yeni tartışmaların fitili ateşlemişti. "CHP'liler İmamoğlu yükünden kurtulmak istiyor" şeklindeki yorumlara zemin hazırlayan bu gelişmeler üzerine genel merkez kanadı işi daha sıkı tutmak için düğmeye bastı.
Giriş Tarihi: 17.03.2026 07:57