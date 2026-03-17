CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

Bir yandan İBB yolsuzluk davası, diğer yandan mutlak butlan tartışmaları yaşanan CHP'de iç krizin sonu gelmiyor. Silivri'deki duruşmalara çoğu milletvekilinin katılmaması, örgüt üyelerinin de ısrarla davet edilmesine rağmen bölgede yeteri kadar kalabalık oluşturmaması, ana muhalefette yeni tartışmaların fitili ateşlemişti. "CHP'liler İmamoğlu yükünden kurtulmak istiyor" şeklindeki yorumlara zemin hazırlayan bu gelişmeler üzerine genel merkez kanadı işi daha sıkı tutmak için düğmeye bastı.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 17.03.2026 07:57
CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin birinci yılı dolayısıyla yarın akşam Saraçhane'de yeni bir miting yapmaya hazırlanıyor. Alanı kalabalık gösterebilmek için harekete geçen genel merkezin, il başkanlarından milletvekillerine kadar partinin tüm kademelerine yeni talimatlar verdiği aktarıldı.

CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

'HERKES KATILSIN!'

Edinilen bilgiye göre partili kurmaylar, yurt genelindeki il başkanlarının, belediye başkanlarının ve milletvekillerinin 18 Mart akşamı mutlaka alanda bulunmasını istedi. Buna ek olarak il başkanlıklarına mümkün olduğunca çok üyeyi miting alanına taşımaları yönünde talimat verildiği bildirildi.

CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

Genel merkezin, yine il başkanlıkları ve milletvekillerinden, sosyal medya hesapları aracılığıyla mitinge dair paylaşım yapılmasını istediği de aktarıldı. Öte yandan vatandaşı da bölgeye çekebilmek için bazı sanatçılara miting alanında konserler verdirileceği de iddia ediliyor.

CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

'TÜM İLÇELERDEN OTOBÜS KALKACAK'

Ankara'dan gelen direktifler sonrası bazı il başkanlıklarından da partili üyelere yönelik dikkat çekici bilgilendirmeler yapılmaya başlandı. Manisa İl Başkanlığı, "Manisa'dan yola çıkıyoruz. Tüm ilçe başkanlıklarımızdan otobüs kalkacaktır. Ulaşım için ilçe başkanlıklarımızla iletişime geçin" duyurusunu yaptı.

CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

Düzce İl Başkanlığı, "Düzce'den yola çıkıyoruz" paylaşımıyla dikkat çekti. Giresun, Sivas, Karabük gibi birçok il başkanlığının da mitinge katılım çağrısında bulunan paylaşımlar yaptığı görüldü.

CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

İLK TEŞEBBÜS DEĞİL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınışından bu yana farklı il ve ilçelerde 98 miting yaptı. Kısır döngüye dönüşen mitinglere katılımın her geçen ay biraz daha düşüş göstermesi uzun süre tartışıldı.

CHP Genel Merkezi 18 Mart için düğmeye bastı: Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

Parti yönetimi, meydanları dolu gösterebilmek için daha önce de benzer girişimlerde bulunmuştu. Kısa süre önce bunun örneklerinden olan Yalova mitingine çevre illerden 40 otobüs ile 17 minibüsle üye taşındığı ortaya çıkmıştı.