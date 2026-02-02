Trend
CHP İzmir'de yine sınıfta kaldı! Her yağış sonrası bilindik manzara: Bazı cadde ve sokaklar göle döndü
İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokakları göle çevirirken ekipler sahada su tahliye çalışmaları yürüttü. İzmir'de gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından etkili olan yağmur, birçok cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Özellikle alçak kesimlerde ve dere yataklarına yakın bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 14:42