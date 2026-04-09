CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan SABAH’a konuştu: Yaşananlardan utanç duyuyorum

SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet, taciz ve yasak aşk… CHP'de skandalların ardı arkası kesilmedi. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, Özgür Özel yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Atılgan "Birçok partiliyi hemen atan Özgür Özel, Yalım'ı atamadı. Kurultayda Özel'in seçilmesi beni hayretler içinde bıraktı. Deniz Baykal bir videosu çıktığı için genel başkanlığı bıraktı, bunlar hâlâ istifa etmiyor. Şimdi bizim gençlik kollarımızda siyasete başlamak isteyen genç kızlarımız gelir mi partiye?" dedi.