CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan SABAH’a konuştu: Yaşananlardan utanç duyuyorum

'BUNLARIN HEPSİ Mİ SİYASİ?'

CHP'li belediyeler yolsuzluk iddialarıyla da gündemde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben Deniz Baykal döneminden beri partinin içinde çeşitli görevlerde yer almış biriyim. İnanın CHP tarihinde hiçbir dönem partimiz, bu kadar yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelmemişti. Şimdi ise, her gün yeni bir soruşturma ile gündemde. Çok üzülüyorum inanın. CHP bu iddialara, soruşturmalara, davalara 'intikam alınıyor', 'siyasi' diye açıklama yapıyor. Bir tane, iki tane yolsuzluk iddiası olsa anlarız. Yani onlarca yolsuzluk iddiası var. Bunların hepsi mi siyasi? Mümkün olabilir mi böyle bir şey, bu açıklamaları mantık dışı. Bunu yapan içimizdeki arkadaşlarımız, çok üzücü ama gerçek bu... Yani mesela iddianamede parti yöneticilerinin bu kadar adı geçiyor ama hiçbir şey yapmıyor Özgür Bey. Ben anlamadım, Özgür Bey neden bir harekete geçmiyor? Yani kimsenin koltukları çakılı değil. Ahmet gider, Mehmet gelir. Ayşe gider, Fatma gelir. Bir de bu arada bunlara cevap vermesi gerekirken, bütün bu olumsuzlukları düzenlemesi gerekirken Özgür Bey ara seçim diye tutturuyor. Çok saçma. İçerideki çoğunluk belli. Sen orada vekil kaybedebilirsin. Bir de dışarda savaş var, ülkece nelerle uğraşıyoruz, sırası mı ara seçimin.