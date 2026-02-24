CHP’de Ekrem İmamoğlu hikayesinin sonuna doğru yaklaşılıyor: Özgür Özel işaretlerini vermeye başladı!

Saha çalışmaları gösteriyor ki…

Metropollerdeki Kürt nüfus, daha çok muhalif hislerle oy kullanıyor. CHP, bu kitleyi sandıkta yanına çekmeye çalışıyor.

Doğu ve Güneydoğu'da hâlâ karşılık bulan kimlik siyaseti taraftarları Terörsüz Türkiye sürecinin seyrini bekliyor.

Muhafazakâr Kürtler ile Türkiye'ye entegre olmuş (asimile olmuş değil) apolitik tarafı ağır basan Kürt vatandaşlar ise ağırlıklı olarak istikrara yönelim gösteriyor.

İşin özeti…

Ekrem Bey artık CHP'ye yük olduğunu istemese de görüyor.