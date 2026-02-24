Trend
Galeri
Trend Yaşam
CHP'de Ekrem İmamoğlu hikayesinin sonuna doğru yaklaşılıyor: Özgür Özel işaretlerini vermeye başladı!
CHP'de Ekrem İmamoğlu hikayesinin sonuna doğru yaklaşılıyor: Özgür Özel işaretlerini vermeye başladı!
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve partideki durumla ilgili bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Okan Müderrisoğlu, "Özel'in inanılmaz gayretine rağmen CHP'deki siyasi kondisyon düşüşe geçti. Ağzı iyi laf yapan Sn. Özel bile Ekrem Bey senaryosunu özde değil sözde sahiplendiğinin işaretlerini vermeye başladı." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 06:56