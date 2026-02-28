Trend
CHP'deki ihraç kararları ve isyan ne anlama geliyor? Ekrem İmamoğlu ve ekibi hakkında şok sözler!
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'de yaşanan parti içi kriz ve İBB eksenli rüşvet/yolsuzluk skandallarına ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, eski 30 ilçe başkanının ihraç edilmesine vurgu yaparak, "Bu ihraçtan sonra iki şey oldu. İlk kez Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Gürsel Erol ve Gamze Akkuş İlgezdi gibi çok sayıda milletvekili ihraçlara yüksek sesle karşı çıktı." dedi.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 07:02