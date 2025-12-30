CHP’li Başkan sevgilisiyle tatilde, maaşlarını alamayan işçiler eylemde
İzmir'de, "Para yok" denilerek maaşları ve yemek paraları ödenmeyen Buca Belediyesi işçileri, yeni yıla parasız girmemek için eyleme başladı. Maaşlar ödenmezse, bu sabahtan itibaren çöpler de toplanmayacak. Sorunu çözmesi beklenen CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ise sevgilisi olduğu iddia edilen sanatçı Sevcan Orhan ile dünyaca ünlü Phuket Ardasına tatile gittiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:00