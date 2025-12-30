CHP’li Başkan sevgilisiyle tatilde, maaşlarını alamayan işçiler eylemde

Geçen yıl da maaşları ödenmediği için yeni yıla aileleri ile birlikte beş parasız girmek zorunda bırakıldıklarını hatırlatan işçiler, "Bu yılda aynı şey oldu. Geçen yıl yaşadıklarımızı bu yıl da yaşamamak için maaşlarımızın ödenmesini talep ettik.