CHP’li Başkan sevgilisiyle tatilde, maaşlarını alamayan işçiler eylemde

İzmir'de, "Para yok" denilerek maaşları ve yemek paraları ödenmeyen Buca Belediyesi işçileri, yeni yıla parasız girmemek için eyleme başladı. Maaşlar ödenmezse, bu sabahtan itibaren çöpler de toplanmayacak. Sorunu çözmesi beklenen CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ise sevgilisi olduğu iddia edilen sanatçı Sevcan Orhan ile dünyaca ünlü Phuket Ardasına tatile gittiği ortaya çıktı.

ERTAN GÜRCANER
Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:00
İzmir'de mali kriz yaşayan Buca Belediyesi, belediye şirketlerinde çalışan yaklaşık bin 800 işçinin, Kasım maaşlarını ödemedi. Bunun üzerine büro elemanları geçen Cuma eylem başlattı. Sendikanın işverene tanıdığı süre ise Pazartesi gününe kadar ödeme yapılmayınca, bu kez bugün için de eylem kararı alındı.

İş bırakan büro elemanlarına, temizlik işleri, anaokulları ve yemekhanelerde çalışan işçiler de eklendi. Sendika maaş alacakları hesaplara yatmadığı için, bu sabahtan itibaren çöplerin toplanmayacağını açıkladı.

TATİL KAÇAMAĞINDA YAKALANDI

Herkesin çözüm üretmesini, en azından bir açıklama yapmasını beklediği CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ise yılbaşı tatili için aralarında aşk iddiaları çıkan sanatçı Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısının hikaye bölümünde paylaştığı görüntülerin arka planında Duman ile Orhan'ın Phuket Adası sahilinde dolaştığı görüldü. Sosyal medya kullanıcısının daha sonra videoyu story (hikaye) bölümünden kaldırdığı görüldü.

2 OCAK'TA DÖNECEK

Normalde 24 saat yayında kalan hikayenin, paylaşıldıktan kısa bir süre sonra kaldırıldığı belirlendi. Yerine başkan yardımcısı Hacer Taş Gültepe'yi vekil bırakan Duman'ın 2 Ocak'ta tatilden döneceği öğrenildi.

Belediye işçisinin, yılbaşı öncesi evine, çocuklarına götürecek ekmeği dahi bulamazken Başkan Duman'ın yılbaşı tatili için Phuket adasına gitmesi duyanlara 'pes doğrusu' dedirtti. Buca Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da çalışanların maaşlarını yatırmadığı için sendika iş bırakma eylemi yapmıştı. 1 hafta süren eylem nedeniyle ilçenin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşmuştu.

TATİLDEN DÖNÜNCE İŞÇİNİN YÜZÜNE NASIL BAKACAK

Ceplerinde para olmadığı için evlerine ekmek dahi alamayan işçiler, Başkan Duman'ın yılbaşı tatili için yurtdışına gitmesine büyük tepki gösterdi.

Geçen yıl da maaşları ödenmediği için yeni yıla aileleri ile birlikte beş parasız girmek zorunda bırakıldıklarını hatırlatan işçiler, "Bu yılda aynı şey oldu. Geçen yıl yaşadıklarımızı bu yıl da yaşamamak için maaşlarımızın ödenmesini talep ettik.

Fakat bir sonuç elde edemedik. Belediyenin kasasında para olmayabilir, ama belediye başkanının çalışanlarını, aileleri ile birlikte yeni yılda açlığa mahkum edip kendisinin yılbaşı tatili için yurtdışına gitmesi kabul edilemez.

Yazıklar olsun. Tatilden dönünce işçinin yüzüne nasıl bakacak" dedi.

Buca Belediyesi'nde maaş krizi: CHP'li Başkan sevgilisiyle tatilde, maaşlarını alamayan işçiler eylemde! | Video

