CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde "sehven" denilerek geçiştirilemeyecek devasa bir usulsüzlük patlak verdi! AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, mecliste kabul edilen resmi tarifelerin gizli bir el tarafından tahrif edildiğini ve vatandaşa ortalama %48,5 oranında kaçak zam yansıtıldığını belgeleriyle ifşa etti. "Resmi belgede sahtecilik" ve "meclis iradesini baypas etme" suçlamalarıyla yargıya taşınan skandalda; onaylı evraklardaki imzaların eksiltildiği ve halkın cebine haksız yere el uzatıldığı belirtilirken, AK Parti cephesi haksız tahsilatların iadesi ve sorumluların hesap vermesi için adli süreci resmen başlattığını duyurdu.

TOLGA ÖZLÜ
Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:39 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 13:41
CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yönetimindeki belediyede, kamu yönetimini sarsan usulsüzlük iddiaları üzerine AK Parti teşkilatı harekete geçti. Adliye binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Gürhan Albayrak, ESKİ Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile sahada uygulanan tarifeler arasındaki uçurumu teknik incelemelerle kanıtladıklarını söyledi.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

Albayrak, şeffaf yönetim vaat eden CHP'li yönetimin, meclisin onayladığı rakamları sistem üzerinden usulsüzce artırarak vatandaşa ağır bir darbe vurduğunu ifade etti. Albayrak'ın yaptığı açıklamalar, CHP'li belediyenin "şeffaf yönetim" vaadinin nasıl bir "evrak tahrifatına" dönüştüğünü gözler önüne serdi.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

Görseldeki: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce

MECLİS KARARINI TANIMADILAR, RAKAMLARLA OYNADILAR!

AK Parti grubunun yaptığı teknik incelemeler, belediyenin ESKİ Genel Kurulu'nda onaylanan resmi tarifelerin dışına çıktığını ortaya koydu. Yapılan tespitle göre, 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren hizmet bedelleri, mecliste onaylanan rakamların tam %48,5 üzerinde uygulanmaya başlandı.

Vatandaşa yansıtılan fahiş farklardan bazıları şöyle:

• Keşif Ücreti: Teklifte 305 TL iken, halka 450 TL olarak fatura edildi.
• Sayaç Sökme-Değiştirme: 6.640 TL olması gerekirken, 9.865 TL'ye yükseltildi.
• Su Açma Ücreti: 225 TL yerine 332 TL olarak tahsil edildi.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

"MECLİS İRADESİ BAYPAS EDİLDİ. SEHVEN" DEĞİL, BİLİNÇLİ MÜDAHALE!''

Albayrak, komisyon karar dosyalarında dikkat çekici usulsüzlükler bulunduğunu da öne sürdü. Normalde tüm sayfalarda tam imza bulunması gerekirken, fiyat artışlarının yer aldığı kritik sayfalarda paraf sayısının azaldığını ve imza düzeninin bozulduğunu belirtti. Belediyenin resmi evrak taleplerine geç yanıt vermesinin de şüpheleri artırdığını dile getirdi.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin "Sehven hata olmuş, incelenip iade edilecek" yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Albayrak, "Meclisin onayladığı rakamları sistemde yüzde 48,5 artırmak nasıl sehven olabilir? Bu durum açıkça meclis iradesinin baypas edilmesidir" ifadelerini kullandı.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

Albayrak, bu durumun bir hatadan ziyade bilinçli bir operasyon olduğunu vurguladı. Komisyon kararlarındaki imza düzeninin bozulduğunu ve kritik sayfalarda parafların eksildiğini belirten Albayrak, resmi evrak taleplerine 2 gün sonra cevap verilmesinin, bu süreçte "evrakların aslına uygun olmayan biçimde yeniden düzenlendiği" şüphesini güçlendirdiğini ifade etti.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK" SUÇLAMASIYLA YARGIYA TAŞINIYOR

AK Parti İl Başkanlığı, meclis iradesinin baypas edilmesini ve halkın cebine haksız yere el uzatılmasını yargıya taşıyor. Albayrak, Eskişehir halkının tek bir kuruşunun dahi hesabını soracaklarını belirterek, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak adli süreci resmen başlattıklarını duyurdu.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

Sürecin şeffaflığı adına Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerindeki tüm log kayıtlarının ve geçmişe dönük işlem hareketlerinin bağımsız bir kurul tarafından incelenmesini talep eden Albayrak, vatandaşlardan meclis kararına aykırı şekilde tahsil edilen haksız bedellerin iadesi için net bir takvim açıklanana kadar konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti

"Şeffaf yönetim sözü verip evrak tahrif edenlerden hukuk önünde hesap soracağız" diyen Albayrak, CHP yönetimindeki belediyenin bu tutumunun kamu yönetimi ilkelerini derinden sarstığını vurguladı.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti
CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden büyük usulsüzlük: AK Parti skandalı belgeleriyle ifşa etti