CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: ‘Kreş yaptırıyorum’ dedi 50 bin euro istedi
CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: ‘Kreş yaptırıyorum’ dedi 50 bin euro istedi
CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin beyanları rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Şüphelilerden İbrahim Ş. ifadesinde, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in "Annem adına kreş yaptırıyorum" diyerek kendisinden 50 bin euro istediğini anlattı.
Giriş Tarihi: 25.04.2026 07:49
Güncelleme Tarihi: 25.04.2026 07:50