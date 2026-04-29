CHP'li Şile Belediyesi'nde damat vurgunu: Yolsuzluk sarmalı yeni boyuta taşındı
İstanbul Şile Belediyesi'nde patlak veren yolsuzluk sarmalı, adli boyuttan sonra "akraba kayırmacılığı" ve "haksız kazanç" belgeleriyle yeni bir boyuta taşındı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, yönetimdeki şaibeli trafik hız kesmeden devam ediyor. Meclis Denetim Komisyonu görüşmelerine yansıyan raporlara göre, Şile Belediyesi'nde eşi benzeri görülmemiş bir "mesai" vurgunu yaşandı.
Giriş Tarihi: 29.04.2026 07:25