CHP’li Şile Belediyesi’nde damat vurgunu: Yolsuzluk sarmalı yeni boyuta taşındı

AK Partili Meclis üyesi Kemal Özcan, "Şile Belediye personeli her ay 'maaş yatacak mı' diye tedirginlik yaşarken, tediye ödemelerini alamazken; 2025 yılının saat ve mesai şampiyonu kim biliyor musunuz? Damadınız sayın başkanım! Bir personel, koca belediyede 766 kişiden daha fazla çalışmış gösterilip başkan yardımcılarından, müdürlerden fazla maaş alıyor. Bunu personelimize nasıl açıklayacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.