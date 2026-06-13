CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu nasıl zenginleşti? "Ekrem İmamoğlu'nun 'sistem'ini örnek aldılar"

Yetmiyor, babasına da lüks bir ev alıyor Bora Balcıoğlu. Yetmiyor, her hafta sonu eşiyle birlikte Kıbrıslar, Parisler, Londralar, İsviçreler... Şaşırıyoruz tabii. Kolundaki saat Rolex marka, 11 milyon... 11 milyon... Bakın 11 milyon için bu ülkede insanlar 11 sefer dünyaya gelseler o paraya ulaşamazlar. Eşinin ayağındaki terlik 50-60 bin TL. Şalı, sadece bir şal 40-50 bin lira.

Bizim bilmediğimiz Bora Balcıoğlu'nun bir işi mi var?"

Bağıra bağıra geliyor dediğim tam da bu işte... Şimdi ne oldu? Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı ve operasyon başladı.