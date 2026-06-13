Trend
Galeri
Trend Yaşam
CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu nasıl zenginleşti? "Ekrem İmamoğlu'nun 'sistem'ini örnek aldılar"
CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu nasıl zenginleşti? "Ekrem İmamoğlu'nun 'sistem'ini örnek aldılar"
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonuyla ilgili bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun hızlı zenginleşme hikayesine vurgu yaptı ve, "Silivri küçük bir belediye ama arada da bütün düğmelere basılmış, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme"den "rüşvet alma-verme"ye, "irtikâp" ve "nüfuz ticareti"nden "ihaleye fesat karıştırma"ya kadar her şey var." dedi.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 07:43
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 07:44