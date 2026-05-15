CHP’li Tepebaşı Belediyesine operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 25! Gizli oda, kripto cihazlar, lüks villa!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin de olduğu şüpheli sayısı 25 oldu.