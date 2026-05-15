CHP'li Tepebaşı Belediyesine operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 25! Gizli oda, kripto cihazlar, lüks villa!

CHP'li Tepebaşı Belediyesine operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 25! Gizli oda, kripto cihazlar, lüks villa!

Eskişehir merkezli operasyonda, aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin bulunduğu gözaltına alınan şüpheli sayısı 25'e yükseldi. Yolsuzluk soruşturmasında başkan yardımcısının oğlunun üzerine şirket kurarak, belediyeden para aktardığı ve villa yaptırdığı belirlendi. Öte yandan; özel kalem müdürü Özcan E.'ye ait Keskin Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı. İkamete ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda tespit edildi. Polis odada yaptığı aramada Özcan E'ye ait 9 gümrük kaçağı 'coin (kripto para) madenciliği' cihazı ele geçirdi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 15.05.2026 16:16 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 16:31
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin de olduğu şüpheli sayısı 25 oldu.

Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyon kapsamında 35 kişinin de emniyette ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Dün, operasyon kapsamında aralarında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile belediye başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E'nin de olduğu 23 zanlı gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda tespit etmiş, odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirmişti.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında başkan yardımcısının oğlunun üzerine şirket kurarak, belediyeden para aktardığı ve villa yaptırdığı belirlendi.

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan S.Y.'nin oğlunun üzerine şirket kurduğu öğrenildi.

Dosya kapsamında çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, başkan yardımcısı S.Y.'nin oğlu adına kurduğu şirket üzerinden belediyeye fatura kestiği ve haksız yere gelir elde ettiği tespit edildi. Operasyon kapsamında başkan yardımcısının oğlu ve eşi Ankara'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildi.

VİLLASINI SATMAYA ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli S.Y.'nin Keskin Mahallesi'nde bulunan ve görünümüyle dikkat çeken lüks villasını 3 ay önce 16 milyon liraya satışa çıkardığı iddia edildi. Şehir merkezine yakın köyün merkezinde bulunan villaya operasyon kapsamında el konuldu. Aynı belediyede gözaltına alınan özel kalem müdürünün villası da operasyon sırasında dikkat çekmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işleminin devam ettiği, belediye ile iş yaptığı belirlenen bazı şirketlerin yöneticilerinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

TOPRAK ALTINDAKİ GİZLİ ODADA KRİPTO CİHAZLARI

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında belediye özel kalem müdürü Özcan E.'ye ait Keskin Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı.

İkamete ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda tespit edildi.

Polis odada yaptığı aramada Özcan E'ye ait 9 gümrük kaçağı 'coin (kripto para) madenciliği' cihazı ele geçirdi.

Özcan E. hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan yöneticilerden Duygu G.'nin de operasyon sırasında Özcan E. ile aynı evde olduğu belirlendi.

