CHP'li Tepebaşı Belediyesine operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 25! Gizli oda, kripto cihazlar, lüks villa!
Eskişehir merkezli operasyonda, aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin bulunduğu gözaltına alınan şüpheli sayısı 25'e yükseldi. Yolsuzluk soruşturmasında başkan yardımcısının oğlunun üzerine şirket kurarak, belediyeden para aktardığı ve villa yaptırdığı belirlendi. Öte yandan; özel kalem müdürü Özcan E.'ye ait Keskin Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı. İkamete ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda tespit edildi. Polis odada yaptığı aramada Özcan E'ye ait 9 gümrük kaçağı 'coin (kripto para) madenciliği' cihazı ele geçirdi.
Giriş Tarihi: 15.05.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 16:31