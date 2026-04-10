CHP'li trollerden 'Yerebatan Sarnıcı' yalanı: Algı operasyonları fotoğraflarla tek tek çürütüldü!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyeti İBB'de bulunan Yerebatan Sarnıcı'nın da bulunduğu toplam 1191 taşınmazın vakıflar adına tescil edildiğini açıkladı. Vakıf eserlerinin korunması amacıyla alınan kararın ardından ise CHP'li troller algı operasyonuna girişti. Yerebatan Sarnıcı'na daha önce kimsenin uğramadığı ve atıl kaldığı gibi akılalmaz iddialarda bulunuldu. CHP'li trollerin yalanları ise Yerebatan Sarnıcı'nın 2002-2009 yılları arasındaki fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 14:57 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 15:25
Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyeti İBB'de bulunan Yerebatan Sarnıcı'nın da bulunduğu toplam 1191 taşınmazın vakıflar adına tescil edildiğini açıkladı.

Açıklamada, yürütülen işlemlerin amacının vakıf eserlerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin yaşatılması olduğu ifade edildi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede vakıf yoluyla meydana gelmiş ve zaman içinde kamu kurumlarının mülkiyetine geçmiş taşınmazların yeniden vakıfları adına tescil edildiğini belirtti.

Vakıf eserlerinin korunması amacıyla alınan kararın ardından ise CHP'li troller algı operasyonuna girişti.

Yerebatan Sarnıcı'na daha önce kimsenin uğramadığı ve atıl kaldığı gibi akılalmaz iddialarda bulunuldu.

CHP'li trollerin yalanları ise Yerebatan Sarnıcı'nın 2002-2009 yılları arasındaki fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıktı.

GALATA KULESİ'NİN RESTORASYON ÇALIŞMALARINI DA HEDEF ALMIŞLARDI!

Sosyal medyadaki CHP trolleri Galata Kulesi'nin restorasyon çalışmasının yapıldığı sırada da benzer algı operasyonuna girişmişti.

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı.

Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı.

Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti.

YENİDEN İHYA EDİLDİ

Restorasyon kapsamında yapılan işlemlerden bazıları şunlar:

Kule cephesinde bağlantısı kalmamış, arkası boşalmış, kopmuş taş parçaları tespit edilerek gerekli müdahaleler restorasyon ilkelerine uygun olarak yapıldı.

Danışman hocaların görüşleriyle hazırlanan Onaylı Statik Onarım/ İyileştirme projesinde önerildiği şekilde beden duvarında işlevini kaybetmiş ve/veya kopmuş çelik elemanların yerine 316L paslanmaz çelik çemberleme işlemi yapıldı.