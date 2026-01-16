CHP’nin İBB eksenli ’jet’giller skandalı: 5 dakikada kaybedilen 200 bin dolarlar, uçakta süren şaşaalı hayatlar...

NAZIM VE PİR SULTAN'LA KIYASLAMAK

Yukarıdaki tablo ne kadar rezil ve pervasızsa şimdi yazacaklarım da bir o kadar arsızlığın işareti. O işareti veren de CHP'nin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.

Akpolat, yolsuzluk iddiasıyla tutuklu eski bir belediye başkanı. Kısa sürede villalarda süren bir yaşama kavuştuğunu bütün CHP'liler biliyor. Dahası Beşiktaş'ta nasıl bir rüşvet çarkı döndüğünü belediyeden ihaleler alan Aziz İhsan Aktaş ve o ihalelerde imzası olan belediye yetkilileri tek tek anlattı.

Şimdi bu yolsuzluk iddiasıyla yargılanacak olan Akpolat, önceki gün Beşiktaş'ta yapılan bir mitinge mektup gönderdi ve mektup da orada okundu. Arsızlığın bu kadarı gerçekten fazla. Kendisini Nâzım'la, Pir Sultan'la kıyaslıyor, tutsak olduğundan söz ediyor. İnanılır gibi değil. Nâzım'ı tek parti dönemi CHP'sinin içeri attığını bir yana bırakıyorum, insan Nâzım'ın siyasi yanıyla kendi yolsuzluğunu nasıl eşitler?

Bu arsızlık değil de nedir?