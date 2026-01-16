Trend
CHP'nin İBB eksenli 'jet'giller skandalı: 5 dakikada kaybedilen 200 bin dolarlar, uçakta süren şaşaalı hayatlar...
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, son günlerde CHP'li isimlerin başrolünde olduğu 'jet uçağı' skandalını kaleme aldı. Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere vurgu yaparak, "Bu noktada merak edilen ise şu: Acaba CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi, kurultay eleştirisi yaptı diye onlarca insanı alelacele partiden ihraç ederken, CHP'nin ismini böyle kirletenlere nasıl bir işlem yapacak? CHP'den ihraç edecek mi?" sorusunu sordu.
Giriş Tarihi: 16.01.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 06:35