CHP’nin politika kurulunda bir Kafa Koparan: Siyasetsizliğin ve ilkesizliğin hazin sonu bu!

Belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk batağına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Dünya, ABD ve siyonist İsrail'in, İran'a saldırısıyla sarsılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine ülkesini hedef seçti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, dünyanın gıpta ile izlediği savunma sanayimizi görmezden gelen Özgür Özel'in çelişkilerine dikkat çekti. Özgür Özel'in "İmamoğlu Suç Örgütü" davasının "kilit" isimlerinden Fatih Keleş'i, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu üyesi yapmasına dikkat çeken Mahmut Övür, "CHP'nin tarihi bir anlamda kendi koyduğu ilkelerle çelişkiler tarihidir. Siyasetsizliğin ve ilkesizliğin hazin sonu bu..." dedi. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…