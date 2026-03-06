CHP’nin politika kurulunda bir Kafa Koparan: Siyasetsizliğin ve ilkesizliğin hazin sonu bu!

İsimler değişse de CHP'yi yönetenlerin böyle onlarca çelişkisini sıralamak mümkün.

Şimdi bu çelişkileri daha da zenginleştiren ve utanç verici hâle getiren bir isim var: CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel. Bölgemiz ABD ve siyonist İsrail'in, İran'a saldırısıyla ateş topuna dönerken o işi gücü bırakıp ülke yönetimine saldırıyor:

"Sayın Erdoğan'ın kendine ait, Türkiye'ye ait bir planı yoktur. Trump'ın planının bir parçası olmuştur." Sonra da ekliyor: "Son 14 yıldır bir tek savaş uçağı Hava Kuvvetleri'ne kazandırılamamıştır. Hava savunma sistemimiz yoktur."