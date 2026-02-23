CHP'nin şaibeli kurultay davasında dikkat çeken ifade: 50 milyon dolar için 5-6 bavul yeter | "12 kurultay delegesini ikna etmem için..."

"TURGUT KOÇ, ÖZGÜR ÖZEL'İN JETİNE BİNEBİLECEK KADAR YAKIN BİRİDİR"

Gazeteci tanık T.E. ise kendisine söz konusu davada tanık olmaması için 500 bin Euro para teklif edildiğini iddia ederek, "2005'ten beri parti üyesiyim. Birilerinin iddia ettiği gibi çevrem yok, 3 yıllık gazeteciyim. Bunlara şahit olunca ilk günden beri kendime anlatmak için vazife ettim. Mustafa Kemal'in partisinde bunların olamayacağını düşündüm" dedi.

Turgut Koç'un kendisine para teklif ettiğini öne süren T.E., "Turgut Koç, Özgür Özel'in jetine binebilecek kadar yakın birdir. Bu davada tanıklık yapmamam için para teklif etti ve gazetelerde, televizyonlarda yer açabileceğini söyledi. Kabul etmedim. Ben kendisine mahkemeye gideceğimi söyledim. O da bana, 'Sen Ümraniye'de oturuyorsun aman dikkat et, başına bir şey gelmesin, ben seni çok seviyorum' diye cevap verdi" ifadelerinde bulundu.