CHP'nin şaibeli kurultay davasında dikkat çeken ifade: 50 milyon dolar için 5-6 bavul yeter | "12 kurultay delegesini ikna etmem için..."

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın, 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davada tanık olarak dinlenen gazeteci T.E., dikkat çeken ifadeler kullandı. Kurultay saatinde 4 döviz bürosu açtırıldığı iddialarına ilişkin konuşan T.E., "Dün CHP kurultayıyla ilgili 4 döviz bürosu açtırıldı, uberle taşındı" bu iddiayı gündeme getirdim. Bir kafede oturduğumda bu konuyu duydum, sorduğumda da, "Abi orası turizm bölgesi, normal aracın girmesi yasak. Ancak ya taksi ya da uber girer" dendi. Eski bir bankacı olduğum için 50 milyon dolar bana normal geldi. Çünkü bir bavula 6-7 milyon dolar sığar, 50 milyon dolar için 6-7 bavul yeter." diye konuştu.