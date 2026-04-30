CHP'nin seçim modeli iflas etti: Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş...
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'de yaşanan gelişmeler ve partinin 'seçim' stratejisi ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Okan Müderrisoğlu, "Özgür Bey kimlere kefil olduğunu bilemeden, fazlasıyla risk aldı. Ve CHP erkenden lastik patlattı. Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla yargı erkine karşı koruma altına alınacağı varsayılan İmamoğlu'nun şahsi kariyer planlaması ile kurduğu iddia edilen karmaşık mali ilişkiler ağının deşifresi tüm hesapları bozdu" dedi.
Giriş Tarihi: 30.04.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 07:36