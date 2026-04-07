CHP'ye yakın araştırma şirketi son anketi paylaştı: İmamoğlu'na destek neden düştü?
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP'nin bütün umudunu bağladığı ve mağduriyet çıkarmak için uğraştığı İmamoğlu rüzgarının artık esmediğini belirterek, ana muhalefete yakınlığıyla bilinen Veri Enstitüsü'nün araştırma sonuçlarına yer verdi. Araştırmanın özetinin "İmamoğlu davası siyasi mi hukuki mi?" olduğunu aktaran Mahmut Övür, "Ortada siyasi diyenlerde 19 puanlık bir düşüş olduğu çok açık. Yolsuzluk iddiaları ve kişilerin nasıl zenginleştikleri daha görünür oldukça sokaktaki insanın kanaati de değişiyor. Olay bu kadar basit." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.04.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 07:26