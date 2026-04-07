CHP’ye yakın araştırma şirketi son anketi paylaştı: İmamoğlu’na destek neden düştü?

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

CHP, belediye eksenli "yolsuzluk ve aşk" skandallarıyla sarsılırken, sadece yerel seçimlerde yakaladığı motivasyonu kaybetmedi, bütün umudunu bağladığı ve mağduriyet çıkarmak için uğraştığı İmamoğlu rüzgârı da artık esmiyor.

Ne Silivri'deki duruşmalar ilgi çekiyor ne de eski coşkuyla meydanlar dolup taşıyor.

Peki ne oldu da böyle oldu dersiniz?

Aslında özel bir şey yok, sadece başından beri belli olan flu fotoğraf netleşiyor. Ciddi bir yolsuzluk yapıldığı kanaati güçleniyor.

Bunu en başta öngörmek hiç de zor değildi. CHP yönetimi hem bunu öngörmedi hem de siyaset üretmek yerine "yolsuzluk damgalı bir mağduriyet" üretme derdine düştü. Ama olmadı.

