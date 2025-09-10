Trend Galeri Trend Yaşam Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne, kadrosunda kimler var? Çiçero konusu ve kadrosu

Türk sinemasının öne çıkan filmlerinden Çiçero, bu akşam televizyon izleyicisiyle tekrar buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren yapım, gösterimde olduğu dönemde büyük ilgi toplamış ve gişede başarılı bir performans sergilemişti. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği biyografi-dram türündeki film, Elyesa Bazna'nın, diğer adıyla Çiçero'nun, gerçek yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyor. Peki, Çiçero ne zaman çekildi, hikâyesi neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var ve gerçek bir olaydan mı uyarlama?

Giriş Tarihi: 10.09.2025 17:28
Gerçek bir yaşam öyküsünden sinemaya uyarlanan Çiçero filmi, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. II. Dünya Savaşı yıllarında geçen film, Elyesa Bazna'nın gizemli hayatını merkezine alıyor. Dram ve gerilim unsurlarını ustalıkla harmanlayan yapım, hem tarihi olaylara ışık tutuyor hem de sürükleyici kurgusuyla öne çıkıyor. Peki, Çiçero'nun konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

ÇİÇERO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de yaşayan İlyas Bazna, 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine "Çiçero" kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz.

ÇİÇERO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dönem filmi Çiçero çekimleri Berlin, Macaristan, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi ve ortalama 8 hafta sürdü.

ÇİÇERO OYUNCULARI

İkinci Dünya Savaşı sırasında İlyas Bazna adındaki uşağın savaşın gidişatını değiştirmesiyle nelerin olacağını gözler önüne seren Çiçero filminde, yer alan oyuncular şöyle:

  • Mustafa Presheva Mustafa Kemal Atatürk
  • Erdal Beşikçioğlu - Elyesa Bazna
  • Burcu Biricik - Cornelia Kapp
  • Ertan Saban - Henry Wellington
  • Murat Garipağaoğlu – Moyzisch
  • Tamer Levent - Sır Hughe Knatchbull
  • Mehmet Ulay - Franz von Papen
  • Levent Ülgen - Numan Menemencioğlu
  • Pete Cunningham - Adolf Hitler
  • Selen Öztürk – Nevin
  • Cem Kurtoğlu Yugoslavya Büyükelçisi
  • Gerry George - Winston Churchill
  • Fuat Onan - İsmet İnönü