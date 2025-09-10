Trend Galeri Trend Yaşam Çiçero filmi nerede çekildi konusu ne, kadrosunda kimler var? Çiçero konusu ve kadrosu

Türk sinemasının öne çıkan filmlerinden Çiçero, bu akşam televizyon izleyicisiyle tekrar buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren yapım, gösterimde olduğu dönemde büyük ilgi toplamış ve gişede başarılı bir performans sergilemişti. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği biyografi-dram türündeki film, Elyesa Bazna'nın, diğer adıyla Çiçero'nun, gerçek yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyor. Peki, Çiçero ne zaman çekildi, hikâyesi neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var ve gerçek bir olaydan mı uyarlama?