Trend Galeri Trend Yaşam ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

2 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi'nin dijital platformları üzerinden ve noter eşliğinde yapılacak çekilişte talihlileri belirleyecek numaralar açıklanacak. Kuponlarını yatıran vatandaşlar, gözlerini akşam saatlerinde duyurulacak sonuçlara çevirdi. Çekiliş sonrası büyük ödülü kazanan numaralar kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, 2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:53 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:53
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto'da 2 Ağustos Cumartesi günü yapılacak çekiliş öncesi heyecan dorukta. Haftada üç kez gerçekleştirilen bu sevilen şans oyununda, kazandıran numaralar kısa süre içinde belli olacak. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kuponlarını dolduran çok sayıda kişi, bu akşamki çekiliş sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, 2 Ağustos Cumartesi akşamı yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

2 AĞUSTOS 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 2 Ağustos çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULANIYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?