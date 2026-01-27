Trend
Çimler biçildiğinde ortaya çıkan koku imdat çağrısı olabilir! Bu gerçek sizi çok şaşırtacak
Çimler biçildiğinde ortaya çıkan koku birçoğumuz için huzur verici olabilir. Kimine çocukluğunu kimini de yaz akşamlarını anımsatan bu koku bizde olumlu hisler uyandırıyor olsa da aslında çimler için tam tersi etkiye sahip. İşte çimler biçildiğinde ortaya çıkan o kokunun ardındaki o gerçek...
Giriş Tarihi: 27.01.2026 13:55