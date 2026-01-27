Trend Galeri Trend Yaşam Çimler biçildiğinde ortaya çıkan koku imdat çağrısı olabilir! Bu gerçek sizi çok şaşırtacak

Çimler biçildiğinde ortaya çıkan koku birçoğumuz için huzur verici olabilir. Kimine çocukluğunu kimini de yaz akşamlarını anımsatan bu koku bizde olumlu hisler uyandırıyor olsa da aslında çimler için tam tersi etkiye sahip. İşte çimler biçildiğinde ortaya çıkan o kokunun ardındaki o gerçek...

Giriş Tarihi: 27.01.2026 13:55
Çim kokusu, aslında çimlerin biçilme sırasında etrafa yaydıkları kokudur. Bitkiler, yaralandığında çeşitli kimyasal tepkiler verir. Böylece burnumuza gelen o çim kokusu aslında çimlerin biçilme esnasında etrafa yaydıkları kimyasalların ta kendisidir. Peki, çimler etrafa bu kokuyu neden yayar? İşte cevabı...

BİÇİLDİKLERİNDE ETRAFA ÖYLE BİR ŞEY YAYIYORLAR Kİ...

Taze biçilmiş olan çimlerin etrafa yaydığı o kendilerine has koku, "green leaf volatiles" (GLV) adı verilen kimyasal bileşiklerden oluşuyor.

Bu moleküller bir böcek tarafından yenildiğinde veya kesildiğinde etrafa bu kimyasalları salar.

İçinde metanol, etanol, asetaldehit gibi uçucu karbon bileşenleri barındıran GLV'ler, burnumuza ulaşacak kadar küçük ve hareketlilerdir.

Çimenler de aslında bu kimyasalları, yaralı bölgelere yeni hücrelerin gönderilmesini sağlamak veya mantar ve bakterilere karşı savunma kalkanı oluşturmak amacıyla üretirler.

GLV'LER YALNIZCA RASTGELE YAYILAN KOKULAR DEĞİLLER…

GLV'ler aslında bitkilerin çevresine verdikleri bir mesajdır. Aynı türdeki diğer bitkiler bu sinyali algılayabilir ve "tehlike var" diyerek kaynaklarını köklere yönlendirerek savunmaya geçebilirler.

Bu refleks, bitkinin çiçekleri zarar görmeden önce enerjisini daha güvenli alanlara taşımasını sağlar.

Araştırmalara göre, çimler bir uçtan biçilmeye başlandığında diğer uçtakiler saniyeler içerisinde bu kimyasalları algılayarak savunmaya geçtiğini ortaya koymuştur.

PEKİ BİZ BU KOKUYU NEDEN SEVİYORUZ?

Çocukluk anılarımızda bahçeler, yaz tatilleri, piknikler ve açık hava oyunları bu kokuya eşlik etmişse, beynimiz bu kokuyu doğrudan mutlulukla bağdaştırıyor olabilir.

Bu yüzden çim kokusu birçok insan için yalnızca ferah gelmekle kalmıyor anı zamanda pek çoğumuza nostaljiyi anımsatıyor.