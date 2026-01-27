Çimler biçildiğinde ortaya çıkan koku imdat çağrısı olabilir! Bu gerçek sizi çok şaşırtacak

Çim kokusu, aslında çimlerin biçilme sırasında etrafa yaydıkları kokudur. Bitkiler, yaralandığında çeşitli kimyasal tepkiler verir. Böylece burnumuza gelen o çim kokusu aslında çimlerin biçilme esnasında etrafa yaydıkları kimyasalların ta kendisidir. Peki, çimler etrafa bu kokuyu neden yayar? İşte cevabı...