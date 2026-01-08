Trend Galeri Trend Yaşam Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları: Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Doğu ve Batı sinemasının dev bir bütçeyle buluştuğu "Çin Seddi", dünyanın en ikonik yapılarından birinin inşasının ardındaki sırrı fantastik bir dille ele alıyor. Başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı, ünlü Çinli yönetmen Zhang Yimou'nun imzasını taşıyan bu epik aksiyon, insanlığın sadece insan ordularına karşı değil, doğaüstü canavarlara karşı verdiği hayatta kalma savaşını anlatıyor. Peki, Çin Seddi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte bu görkemli yapıma dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 18:31 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:33