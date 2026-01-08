Trend Galeri Trend Yaşam Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları: Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Doğu ve Batı sinemasının dev bir bütçeyle buluştuğu "Çin Seddi", dünyanın en ikonik yapılarından birinin inşasının ardındaki sırrı fantastik bir dille ele alıyor. Başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı, ünlü Çinli yönetmen Zhang Yimou'nun imzasını taşıyan bu epik aksiyon, insanlığın sadece insan ordularına karşı değil, doğaüstü canavarlara karşı verdiği hayatta kalma savaşını anlatıyor. Peki, Çin Seddi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte bu görkemli yapıma dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 18:31 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:33
2016 yılında vizyona giren ve yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçesiyle Çin sınırları içerisinde çekilmiş en yüksek bütçeli film olma unvanını taşıyan Çin Seddi, tarihle mitolojiyi harmanlıyor. Film, barutu bulmak için Çin'e giden Avrupalı paralı askerlerin, kendilerini devasa bir duvarın üstünde kadim canavarlarla savaşırken bulmalarını konu alıyor. Görsel efektleri ve koreografileriyle dikkat çeken yapım, Hollywood yıldızları ile Çin sinemasının en önemli isimlerini aynı karede buluşturuyor.

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU

Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir.

Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI

Matt Damon - William Garin
Jing Tian - Komutan Lin
Pedro Pascal - Pero Tovar
Willem Dafoe - Sir Ballard
Andy Lau - Wang
Zhang Hanyu - General Shao
Eddie Peng - General Wu
Lu Han - Peng Yong

Filmin çekimlerinin büyük bir kısmı Çin'de gerçekleşirken, Yeni Zelanda'da da sahneler çekildi.