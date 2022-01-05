Çin'den inanılmaz görüntüler! Oyun konsolu karşılığında iki parça mantı...

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehri sakinlerinin temel gıda maddeleri için eşyalarını takas ettiğine dair haberler sosyal medyada yer aldı.

TEMEL GIDA MADDELERİ DAĞITILIYOR Giriş çıkışların durdurulduğu 13 milyonluk kentte, 28 Aralık 2021'den bu yana karantinadaki halka destek için temel gıda maddeleri dağıtılıyor.

BAZI VATANDAŞLARA ERZAK ULAŞMADI Ancak bazı vatandaşların erzaklarının tükendiği ve yardıma ulaşamadıklarını dair haberler sosyal medyada yer aldı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN TAKAS YÖNTEMİ Sosyal paylaşım sitesi Weibo'da karantinadakilerin temel gıda maddelerine ulaşmak için sigara, temizlik malzemeleri ve hatta elektronik eşyalarını takas ettiğine dair paylaşımlar yapıldı.