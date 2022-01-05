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Çin'den inanılmaz görüntüler! Oyun konsolu karşılığında iki parça mantı...

Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'dan şoke eden görüntüler geliyor. 13 milyonluk kentte giriş çıkışların durdurulması nedeniyle erzakları tükenen vatandaşların ilginç takas yöntemlerine başvurdukları öğrenildi. Temel gıda maddelerine ulaşmak için sigara, temizlik malzemeleri ve hatta elektronik eşyalarını takas ettiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 10:53
Çin’den inanılmaz görüntüler! Elektronik eşya karşılığı marul alıyorlar...

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehri sakinlerinin temel gıda maddeleri için eşyalarını takas ettiğine dair haberler sosyal medyada yer aldı.

Çin’den inanılmaz görüntüler! Elektronik eşya karşılığı marul alıyorlar...

TEMEL GIDA MADDELERİ DAĞITILIYOR

Giriş çıkışların durdurulduğu 13 milyonluk kentte, 28 Aralık 2021'den bu yana karantinadaki halka destek için temel gıda maddeleri dağıtılıyor.

Çin’den inanılmaz görüntüler! Elektronik eşya karşılığı marul alıyorlar...

BAZI VATANDAŞLARA ERZAK ULAŞMADI

Ancak bazı vatandaşların erzaklarının tükendiği ve yardıma ulaşamadıklarını dair haberler sosyal medyada yer aldı.

Çin’den inanılmaz görüntüler! Elektronik eşya karşılığı marul alıyorlar...

ŞAŞKINA ÇEVİREN TAKAS YÖNTEMİ

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'da karantinadakilerin temel gıda maddelerine ulaşmak için sigara, temizlik malzemeleri ve hatta elektronik eşyalarını takas ettiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Çin’den inanılmaz görüntüler! Elektronik eşya karşılığı marul alıyorlar...

Bir kullanıcının oyun konsolunu bir paket hazır şehriye ve iki parça mantıya takas ettiğine dair paylaşımı çok kişi tarafından alıntılandı.

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