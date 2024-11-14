Çinli zurnacı düet yapıp halay çekti: Favori sanatçım Neşet Ertaş

Zurna sesinden de etkilendiğini belirten Tao, "Türkiye'de çok beğendiğim müzik aletleri var. Zurna da bizim geleneksel çalgımız suonaya çok benziyor. Burada düet yapmak benim için mutluluk verici. Müzisyen değilim ama değişik müzik aletleri çalmayı seviyorum" dedi.

