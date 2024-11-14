Çinli zurnacı düet yapıp halay çekti: Favori sanatçım Neşet Ertaş
Çin'in Şanghay kentinden Türkiye'ye bir fabrikada makine kurulumu için gelen Çinli Tao, boş zamanlarında çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören Tao, şimdi de Türk zurnacıyla düet yaptı. Türk folklor ekibiyle halay da çeken Tao, Türk müziklerini çok sevdiğini ve favori sanatçısının Neşet Ertaş olduğunu belirtti...
Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:51