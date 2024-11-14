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Çinli zurnacı düet yapıp halay çekti: Favori sanatçım Neşet Ertaş

Çin'in Şanghay kentinden Türkiye'ye bir fabrikada makine kurulumu için gelen Çinli Tao, boş zamanlarında çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören Tao, şimdi de Türk zurnacıyla düet yaptı. Türk folklor ekibiyle halay da çeken Tao, Türk müziklerini çok sevdiğini ve favori sanatçısının Neşet Ertaş olduğunu belirtti...

İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:51
Çinli zurnacı düet yapıp halay çekti: Favori sanatçım Neşet Ertaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bir ay önce makine kurulumu için gelen 47 yaşındaki Jianwei Tao, çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören Tao, şimdi de zurnacı ile düet yaptı. Türk sanatçılardan Neşet Ertaş'ı çok beğendiğini ifade eden Tao, müzik aletleri çalmayı çok sevdiğini ifade etti.

Çinli zurnacı düet yapıp halay çekti: Favori sanatçım Neşet Ertaş

Zurna sesinden de etkilendiğini belirten Tao, "Türkiye'de çok beğendiğim müzik aletleri var. Zurna da bizim geleneksel çalgımız suonaya çok benziyor. Burada düet yapmak benim için mutluluk verici. Müzisyen değilim ama değişik müzik aletleri çalmayı seviyorum" dedi.

Çinli zurnacı düet yapıp halay çekti: Favori sanatçım Neşet Ertaş

Sesli bir müzik aleti olması sebebiyle sokakta çalıştığını ifade eden Tao, "Bu aleti çalmak için geniş bir alan olması lazım. Ben de yol kenarlarında, sokaklarda boş bulduğum yerlerde çalıyorum suonayı" diye konuştu.

Çinli zurnacı düet yapıp halay çekti: Favori sanatçım Neşet Ertaş

Zurnacı Hüseyin Akdemir de birlikte düet yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çinli zurnacı düet yapıp halay çekti: Favori sanatçım Neşet Ertaş
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