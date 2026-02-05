Çocuklar için 5 yıllık yol haritası çizildi! İşte 5 yıllık güvenli dijital dünya hedefleri

DÖRT TEMEL STRATEJİYLE GÜVENLİ DİJİTAL DÜNYA HEDEFİ



Eylem planı, dijital güvenliği sağlamak adına dört ana sütun üzerinde yükseliyor. İlk etapta farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına odaklanılarak, eğitim sisteminde dijital okuryazarlık güçlendirilecek.



İkinci stratejik amaç olan koruyucu ve önleyici mekanizmalar ile çocuk dostu uygulamalar teşvik edilecek; çocukların sadece ekran başında değil, ekran dışı aktivitelerle de sosyal gelişimleri desteklenecek.



