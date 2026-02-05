Trend
Çocuklar için 5 yıllık yol haritası çizildi! İşte 5 yıllık güvenli dijital dünya hedefleri
Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" ile çocukların internet güvenliği ve dijital okuryazarlık konusunda kapsamlı bir dönüşüm başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek beş yıllık plan, sadece çocukları değil ebeveynleri, öğretmenleri ve çocuklarla çalışan tüm profesyonelleri kapsıyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2026 07:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 07:54