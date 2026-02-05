Trend Galeri Trend Yaşam Çocuklar için 5 yıllık yol haritası çizildi! İşte 5 yıllık güvenli dijital dünya hedefleri

Çocuklar için 5 yıllık yol haritası çizildi! İşte 5 yıllık güvenli dijital dünya hedefleri

Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" ile çocukların internet güvenliği ve dijital okuryazarlık konusunda kapsamlı bir dönüşüm başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek beş yıllık plan, sadece çocukları değil ebeveynleri, öğretmenleri ve çocuklarla çalışan tüm profesyonelleri kapsıyor.

Rana BÜYÜKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2026 07:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 07:54
Dijital çağın getirdiği risklere karşı çocukları koruma altına almak ve onları teknolojinin bilinçli birer kullanıcısı haline getirmek için stratejik bir yol haritası belirlendi. Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı ile çocuğa temas eden herkes hedef kitle olarak belirlendi.

ÇOCUĞA TEMAS EDEN HERKES HEDEF KİTLE

"Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" önümüzdeki beş yıl boyunca çocukların dijital dünyadaki güvenliğini ve gelişimini merkeze alacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan bu kapsamlı plan boyunca sadece çocuklar değil ebeveynler, eğitimciler, çocukla temas eden profesyoneller ve toplumun geneli hedef kitle olarak belirlendi.

5 YILIN GÜVENLİ DİJİTAL YOL HARİTASI

Dört temel strateji üzerine kurulan Plan'da beş yıl boyunca şu kritik adımlar atılacak:
-Çocukların birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla "akran liderliği" yaklaşımına dayalı eğitim programları hazırlanacak.

-Çocukların dijital güvenlik, bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı konularında farkındalıklarının artırılması amacıyla okullarda dijital güvenlik kulüpleri kurulması sağlanacak.

-Kurum bakımında kalan çocukların telefon, internet ve sosyal-geleneksel medya kullanımına ilişkin standart bir uygulama rehberi geliştirilecek.

-Ebeveyn ve bakımverenler için bilişim teknolojilerinin ve internetin güvenli, bilinçli ve etik kurallar çerçevesinde kullanımı, yapay zekâ farkındalığı, dijital haklar, siber güvenlik, siber zorbalık ve dijital risklere karşı ihbar mekanizmaları konularında eğitim verilecek.

- Her bir faaliyet için özel performans göstergeleri belirlenirken, izleme süreci için yeni bir dijital raporlama sistemi kurulacak. Sorumlu kurumlar her yıl sonunda ilerleme raporlarını bu sisteme yükleyerek şeffaf bir değerlendirme sunacak.

DÖRT TEMEL STRATEJİYLE GÜVENLİ DİJİTAL DÜNYA HEDEFİ

Eylem planı, dijital güvenliği sağlamak adına dört ana sütun üzerinde yükseliyor. İlk etapta farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına odaklanılarak, eğitim sisteminde dijital okuryazarlık güçlendirilecek.

İkinci stratejik amaç olan koruyucu ve önleyici mekanizmalar ile çocuk dostu uygulamalar teşvik edilecek; çocukların sadece ekran başında değil, ekran dışı aktivitelerle de sosyal gelişimleri desteklenecek.

Üçüncü aşamada, olası risklere karşı müdahale ve destek ağları devreye girerken, psikososyal destek programlarının niteliği artırılacak. Son olarak, tüm bu süreçler yasal ve kurumsal düzenlemelerle güvence altına alınarak teknoloji bağımlılığıyla mücadelede hukuki bir zemin oluşturulacak.

PLANIN BAŞARISI DİJİTAL RAPORLARLA İZLENECEK

Eylem Planı'nın başarısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilecek. Her bir faaliyet için özel performans göstergeleri belirlenirken, izleme süreci için yeni bir dijital raporlama sistemi kurulacak.

Sorumlu kurumlar her yıl sonunda ilerleme raporlarını bu sisteme yükleyerek şeffaf bir değerlendirme sunacak. 2030 yılına gelindiğinde ise elde edilen veriler analiz edilerek Türkiye'nin bir sonraki dijital stratejisi için sağlam bir temel atılmış olacak.