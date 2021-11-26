Çorum’da ‘Kuş cenneti’ kuraklığa teslim oldu! Havadan böyle görüntülendi!

Çorum'a kuraklık vurdu. Türkiye'nin sayılı kuş cennetleri arasında yer alan Gölünyazı kuraklığa teslim oldu. Tamamen kuruyarak bataklığa dönüşen kuş cenneti havadan böyle görüntülendi.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan ili olan Çorum'da bu yıl da yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle, barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Kuraklığın etkileri de ürkütücü boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Kırkdilim mevki'inde çok zengin yaban hayatı barındırmasının yanı sıra, yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttıran özellikleri ile bilinen 'kuş cenneti' Gölünyazı, kuraklık sebebiyle susuz kaldı.

KUŞ CENNETİ BATAKLIĞA DÖNDÜ Kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti. Bataklığa dönen kuş cenneti artık kuşlar yerine sazlıklara ev sahipliği yapıyor.

Kuruyan kuş cenneti drone ile havadan görüntülendi. Çok sayıda kuş türünün kışlak olarak kullandığı Gölünyazı Nisan ayında yanmış, yangında sazlık alan küle dönmüştü.