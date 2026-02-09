Trend
Galeri
Trend Yaşam
Covid’i önceden bildiğini söylemişti! İngiliz Medyumdan korkutan kehanetler: Gizemli hastalık, doğal afetler ve küresel kriz…
Covid’i önceden bildiğini söylemişti! İngiliz Medyumdan korkutan kehanetler: Gizemli hastalık, doğal afetler ve küresel kriz…
İngiltere'de yaşayan ve kendini medyum olarak tanımlayan Nicolas Aujula, 2026 yılına ilişkin öngörülerini açıkladı. Covid-19 pandemisini önceden bildiğini iddia etmesiyle gündeme gelen Aujula'nın yeni kehanetleri, dünyada büyük yankı uyandırdı. İşte o medyumun korkutan kehanetleri
Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:51