Trend Galeri Trend Yaşam Covid’i önceden bildiğini söylemişti! İngiliz Medyumdan korkutan kehanetler: Gizemli hastalık, doğal afetler ve küresel kriz…

İngiltere'de yaşayan ve kendini medyum olarak tanımlayan Nicolas Aujula, 2026 yılına ilişkin öngörülerini açıkladı. Covid-19 pandemisini önceden bildiğini iddia etmesiyle gündeme gelen Aujula'nın yeni kehanetleri, dünyada büyük yankı uyandırdı. İşte o medyumun korkutan kehanetleri

Giriş Tarihi: 09.02.2026 15:51
39 yaşındaki Aujula, Batı Londra'da yaşadığını ve sezgisel yeteneklerinin genç yaşlardan itibaren geliştiğini öne sürüyor. İngiliz medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda, 2026 yılına dair "endişe verici vizyonlar" gördüğünü savunan Aujula, bu öngörülerin bilimsel bir temele dayanmadığını da kabul ediyor.

"Gizemli Bir Hastalık" Uyarısı

Aujula'nın en dikkat çeken iddialarından biri, 2026 yılında ortaya çıkacağını öne sürdüğü gizemli bir hastalık oldu. Medyum, bu rahatsızlığın beyin anevrizmasına benzer belirtiler gösterebileceğini ve sağlık sistemleri üzerinde baskı yaratabileceğini iddia etti. Ancak bu öngörü, herhangi bir bilimsel veri ya da resmi sağlık kurumu tarafından desteklenmiş değil.

Doğal Afetler ve Aşırı Hava Olayları

Aujula, 2026'da dünya genelinde aşırı hava olaylarının artacağını, özellikle sıcak hava dalgaları, sert fırtınalar ve bazı bölgelerde artan sismik hareketlilik yaşanabileceğini ileri sürdü. Deprem ve volkanik faaliyetlere ilişkin iddialarının da tamamen kişisel sezgilerine dayandığını belirtti.

Seyahat ve Sınırlar

Medyumun iddiaları arasında, ülkelerin sınır politikalarında daha sıkı uygulamalara gideceği ve uluslararası seyahatlerde yeni kısıtlamaların gündeme gelebileceği öngörüsü de yer aldı.

Hollywood ve Yapay Zekâ Vurgusu

Aujula, 2026 yılında Hollywood'da çok sayıda iftira ve tazminat davasının gündeme geleceğini, eğlence sektöründe ciddi sarsıntılar yaşanabileceğini savundu. Ayrıca yapay zekâ ile üretilen film ve dizi içeriklerinin ana akım hale geleceğini öne sürdü.

Siyaset ve Toplumsal Hareketler

Toplumsal alanda ise gençlerin öncülük ettiği protestoların artabileceğini iddia eden Aujula, bazı siyasi figürlerle ilgili sembolik görüntüler gördüğünü söyledi. ABD siyasetine dair yaptığı yorumlar ise İngiliz basınında "sembolik ve yoruma açık" ifadeler olarak aktarıldı.

Bilimsel Dayanak Yok

İngiliz medya kuruluşları, Aujula'nın kehanetlerinin kanıta dayalı olmadığını ve kişisel iddialardan ibaret olduğunu özellikle vurguluyor. Aujula'nın geçmişte bazı olayları "doğru tahmin ettiğine" dair iddiaları ise bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Uzmanlar, bu tür kehanetlerin kamuoyunda endişe yaratabileceğine dikkat çekerken, geleceğe dair değerlendirmelerde bilimsel veriler ve resmi açıklamaların esas alınması gerektiğini belirtiyor.