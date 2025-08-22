Trend Galeri Trend Yaşam Creed 2: Efsane Yükseliyor konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de!

Boks ringinde hem güç hem de yürek sınavı başlıyor! Creed 2: Efsane Yükseliyor, Adonis Creed'in hayatında yeni bir dönemi, hem ringde hem de özel yaşamında verdiği mücadeleleri gözler önüne seriyor. Sylvester Stallone'un Rocky karakteriyle geri döndüğü film, aksiyon ve drama unsurlarını harmanlayarak spor filmi tutkunlarını ekrana kilitliyor. İşte, Creed 2: Efsane Yükseliyor konusu ve oyuncuları:

Giriş Tarihi: 22.08.2025 17:39 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:40
2018 yapımı Creed 2: Efsane Yükseliyor, yönetmenliğini Steven Caple Jr.'ın üstlendiği, boks ve aile bağlarını ön plana çıkaran etkileyici bir devam filmi. Adonis Creed (Michael B. Jordan), babasının eski rakibi Viktor Drago'nun oğlu ile karşı karşıya gelir. Bu zorlu mücadele, Adonis için sadece ringde değil, kişisel hayatında da bir sınavdır. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) bu süreçte mentorluk rolünü üstlenirken, film spor ve drama unsurlarını birleştirerek izleyiciye duygusal ve aksiyon dolu bir deneyim sunuyor.

CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR KONUSU

2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu'nun devam halkası olan filmde hayat, genç boksör Adonis Creed için adeta denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir.

Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.

CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR OYUNCULARI

Michael B. Jordan .... Adonis Johnson Creed
Sylvester Stallone .... Rocky Balboa
Tessa Thompson .... Bianca Taylor
Dolph Lundgren .... Ivan Drago
Florian Munteanu .... Viktor Drago
Phylicia Rashad .... Mary Anne Creed
Wood Harris .... Tony "Little Duke" Evers
Andre Ward .... Danny "Stuntman" Wheeler
Brigitte Nielsen .... Ludmilla Drago
Milo Ventimiglia .... Robert Balboa Jr
Russell Hornsby .... Buddy Marcell

