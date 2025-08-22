Creed 2: Efsane Yükseliyor konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de!

2018 yapımı Creed 2: Efsane Yükseliyor, yönetmenliğini Steven Caple Jr.'ın üstlendiği, boks ve aile bağlarını ön plana çıkaran etkileyici bir devam filmi. Adonis Creed (Michael B. Jordan), babasının eski rakibi Viktor Drago'nun oğlu ile karşı karşıya gelir. Bu zorlu mücadele, Adonis için sadece ringde değil, kişisel hayatında da bir sınavdır. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) bu süreçte mentorluk rolünü üstlenirken, film spor ve drama unsurlarını birleştirerek izleyiciye duygusal ve aksiyon dolu bir deneyim sunuyor.