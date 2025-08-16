Trend Galeri Trend Yaşam Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Rocky efsanesinin mirasını günümüze taşıyan Creed: Efsanenin Doğuşu, Apollo Creed'in oğlu Adonis Johnson'ın boks dünyasındaki zorlu ve ilham verici yolculuğunu ekrana taşıyor. Başrollerini Michael B. Jordan ve serinin unutulmaz yüzü Sylvester Stallone'nin paylaştığı film, aksiyon ve dramı başarıyla harmanlayarak izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor. Aile bağları, kişisel kimlik ve azim temaları etrafında şekillenen hikaye, 2015 yılında vizyona girdiğinde hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni topladı. İzleyiciler, filmin konusu, oyuncu kadrosu ve derin mesajları hakkında merak ettiklerini sıkça araştırıyor. Peki, Creed: Efsanenin Doğuşu hangi konuyu işliyor ve kimler rol alıyor?

16.08.2025
Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Boks temalı filmler arasında özel bir yere sahip Creed: Efsanenin Doğuşu, 2015'te Rocky serisinin devamı olarak izleyiciyle buluştu. Ryan Coogler'ın yönetmenliğinde, Michael B. Jordan'ın canlandırdığı Adonis Johnson'ın, babası Apollo Creed'in mirasını sürdürme yolculuğu ve Rocky Balboa ile kurduğu mentor-öğrenci ilişkisi, filmi sadece bir spor hikayesinden evrensel bir drama dönüştürüyor. Peki, Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Creed: Efsanenin Doğuşu, kimsesiz bir yetim olan Adonis Johnson'ın hikayesini anlatıyor. Babası, efsanevi boksör Apollo Creed'i hiç tanımayan Adonis, yetimhanede büyürken kavgacı yapısıyla dikkat çeker. Bir gün, babasının dul eşi Mary Anne Creed (Phylicia Rashad) tarafından yetimhaneden alınır ve lüks bir yaşamın kapıları ona açılır. Ancak Adonis, tüm bu fırsatlara rağmen tek bir hayalin peşindedir: babası gibi boksör olmak.

Bu tutkusunu gerçekleştirmek için Philadelphia'ya giderek babasının eski rakibi ve dostu Rocky Balboa'nın (Sylvester Stallone) kapısını çalar. Rocky, başlangıçta tereddüt etse de Adonis'in azmi ve kararlılığı karşısında etkilenir ve onu eğitmeyi kabul eder. Film, Adonis'in boks ringinde kendini kanıtlama mücadelesini, Rocky ile kurduğu derin bağı ve kendi kimliğini bulma yolculuğunu işliyor.

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI
Sylvester Stallone,

Michael B. Jordan

Tessa Thompson

Phylicia Rashād

Tony Bellew

