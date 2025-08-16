Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Creed: Efsanenin Doğuşu, kimsesiz bir yetim olan Adonis Johnson'ın hikayesini anlatıyor. Babası, efsanevi boksör Apollo Creed'i hiç tanımayan Adonis, yetimhanede büyürken kavgacı yapısıyla dikkat çeker. Bir gün, babasının dul eşi Mary Anne Creed (Phylicia Rashad) tarafından yetimhaneden alınır ve lüks bir yaşamın kapıları ona açılır. Ancak Adonis, tüm bu fırsatlara rağmen tek bir hayalin peşindedir: babası gibi boksör olmak.