Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Crystal Palace, kendi sahası Selhurst Park'ta Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. Avrupa kupalarında tarihi bir sezon geçiren Londra ekibi, deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından finale bir adım uzakta bulunuyor. Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar ise zorlu deplasmanda mucizevi bir geri dönüş imza atarak adını finale yazdırmak istiyor.