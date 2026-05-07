Trend Galeri Trend Yaşam Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselecek ilk takım, Crystal Palace ve Shakhtar Donetsk arasındaki kritik rövanş mücadelesiyle belli oluyor. İlk maçta elde ettiği avantajla sahaya çıkacak olan İngiliz ekibi ile Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisinin bu dev randevusu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu karşılaşmanın yayın saati ve kanalı ise netleşti.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 21:51
Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Crystal Palace, kendi sahası Selhurst Park'ta Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. Avrupa kupalarında tarihi bir sezon geçiren Londra ekibi, deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından finale bir adım uzakta bulunuyor. Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar ise zorlu deplasmanda mucizevi bir geri dönüş imza atarak adını finale yazdırmak istiyor.

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbol dünyasının gözünü çevirdiği bu dev karşılaşma, 7 Mayıs 2025 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Londra'daki tarihi Selhurst Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin en çok merak ettiği soru yanıt buldu. UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş mücadelesi Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR'I MUCİZE PEŞİNDE

Ukrayna futbolunun devi Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan yönetiminde Avrupa'da dikkat çekici bir grafik çizse de yarı finalin ilk maçında beklemediği bir skorla karşılaştı.

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi

İngiltere'de en az iki farklı galibiyet alarak maçı uzatmalara taşımayı veya üç farklı skorla doğrudan finale gitmeyi amaçlayan Turan'ın öğrencileri, tüm riskleri alarak mücadeleci bir futbol sergileyecek.

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör