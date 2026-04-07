Cübbeyi Çıkardı, Çizmeleri Giydi: Şimdi Günde 1 Ton Hasat Yapıyor!

2022 yılında halk eğitim kurslarında aldığı eğitimle mantar yetiştiriciliği belgesi alan Salih Günaydın, kısa sürede 1000 metrekarelik kapalı bir üretim üssü kurdu. Klasik yöntemlerin dışına çıkarak 30 ayrı odada sıralı ekim modelini uygulayan Günaydın, bugün günlük 500 ila 1000 kilogram arasında taze hasat gerçekleştiriyor. Adliyeyi Değil Üretim Tesisini Seçti Aylık ortalama 24 tonluk kapasiteye ulaşan tesiste üretilen mantarlar, bölgedeki lüks restoran ve otellerden yoğun talep görüyor. Türkiye'deki pek çok üreticinin aksine uyguladığı sıralı ekim sistemi sayesinde, tesiste yılın 365 günü üretim durmuyor. İç piyasadaki devasa talep nedeniyle henüz ihracata fırsat bulamadıklarını belirten Günaydın'ın hedefi ise çok daha büyük: Türkiye'nin farklı egzotik mantar türlerinin bir arada yetiştiği ilk mantar köyünü kurmak. Avukatlığı Bıraktı, Günde 1 Ton Hasat Yapıyor Tesisin kapasitesine dair paylaşılan veriler, girişimin ölçeğini gözler önüne seriyor: • Günlük Hasat: 500 - 1000 Kilogram • Aylık Ortalama: 24 Ton • Yıllık Kapasite: 290 Ton Genç girişimci, ürettiği mantarların büyük bir kısmını doğrudan bölgedeki lüks otel ve restoranlara gönderiyor. Talep o kadar yüksek ki, henüz ihracata sıra gelmiş değil. Hedef: Egzotik Mantar Köyü Kurmak Salih Günaydın'ın vizyonu sadece istiridye mantarıyla sınırlı değil. Almanya, Çin ve Polonya'daki üretim modellerini inceleyen genç girişimci, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Enoki, Shiitake ve Aslan Yelesi gibi egzotik türlerin de yetiştirileceği dev bir Mantar Köyü projesi için kollar sıvanmış durumda. Ziraat Fakültesine Dönüş Kararı Başarısını bilimsel temellere oturtmak isteyen Günaydın, hukuk eğitiminin yanına bir de ziraat diploması eklemeye hazırlanıyor. YKS'ye başvuran genç avukat, bu işin sadece ticaretini değil, mutfağındaki bilimi de yönetmeyi hedefliyor.