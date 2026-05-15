CUMA HUTBESİ 15 MAYIS: Diyanet ile bugünkü hutbenin başlığı konusu ve başlığı ne?

Aziz Müslümanlar!

Bugün, topyekûn bütün insanlık, pek çok yıkıcı unsurla karşı karşıyadır. Hiçbir sınır ve değer tanımayanlar tarafından; dijital mecralar, reklamlar, televizyon programları ve filmler aracılığıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesi zayıflatılmak istenmektedir. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler eliyle, gençlerin zihin dünyaları bulandırılmaya çalışılmaktadır. Böylesine bir çağda bize düşen; Rabbimizin emirlerine hakkıyla uymak, fıtratımıza sahip çıkmak, nebevî ahlakı ailemize ve nesillerimize aktarmaktır.

Hutbemizi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu dua ile bitiriyoruz: "…Rabbim! 'Bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın işleri yapmayı' bana nasip et. Neslimi de salih kimseler eyle…"