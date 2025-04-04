CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025: Bu haftaki hutbenin konusu ne? Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

GÜÇLÜ BİR TOPLUMUN İNŞASINDA ANNE BABANIN ROLÜ

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in huzuruna bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resûlü! Mükâfatını Allah'tan bekleyerek hicret ve cihad etmek istiyorum." dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s), "Annen ve baban hayatta mı?" diye sordu. Adam, "Evet, ikisi de hayatta." deyince Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), ona şu öğüdü verdi: "Öyle ise anne babana dön ve onların gönüllerini al."[1]

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin bize bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri de anne ve babamızdır. Annemiz; gönlümüze şefkat ve muhabbet tohumları eken; bize, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırma şuuru kazandıran ilk öğretmenimizdir. Annemiz; aileyi ayakta tutan, evladına karşılıksız sevgi veren, insanlığa faydalı nesiller armağan eden rahmet ve merhamet nişanesidir. Babamız ise; hayatın zorlukları ve sıkıntıları karşısında sırtımızı yaslayacağımız ulu bir çınardır. Her türlü kötülüğe ve tehdide karşı sığınabileceğimiz güçlü bir kaledir. Hülasa, anne ve babamız; sabırla bizleri geleceğe hazırlayan, yerleri asla doldurulamayacak mümtaz şahsiyetlerdir. Onlara saygı, Allah'a saygıdır. Onlara hürmet, Allah'a hürmettir. Duaları, cennetin anahtarıdır. İslam'a uygun meşru istek ve tavsiyeleri ise huzurun kaynağıdır.