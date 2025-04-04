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CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025: Bu haftaki hutbenin konusu ne? Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayımlanan cuma hutbesi 4 Nisan 2025 tarihi ile takip ediliyor. İslam alemi her hafta cuma günü camilerin yolunu tutarken namazlarını eda etmek için bir araya geliyor. Bu noktada Müslümanlar haftanın konusunu öğrenmek üzere araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; bugünkü cuma hutbesi konusu nedir? İşte, tam metin...

Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 06:12
CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025: Bu haftaki hutbenin konusu ne? Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

Bugünkü cuma hutbesi konusu gündemdeki yerini aldı. Diyanet tarafından hazırlanan hutbe her hafta 81 ilin camilerinden yükseliyor. İslam alemi hazırlanan metni okumak için araştırmalara başladı. İşte, 4 Nisan cuma hutbesi...

CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025: Bu haftaki hutbenin konusu ne? Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025

Diyanet tarafından belirlenen bugünkü cuma hutbesi konusu "Güçlü Bir Toplumun İnşasında Anne Babanın Rolü" oldu.

İşte, tam metin:

CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025: Bu haftaki hutbenin konusu ne? Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

GÜÇLÜ BİR TOPLUMUN İNŞASINDA ANNE BABANIN ROLÜ

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in huzuruna bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resûlü! Mükâfatını Allah'tan bekleyerek hicret ve cihad etmek istiyorum." dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s), "Annen ve baban hayatta mı?" diye sordu. Adam, "Evet, ikisi de hayatta." deyince Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), ona şu öğüdü verdi: "Öyle ise anne babana dön ve onların gönüllerini al."[1]

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin bize bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri de anne ve babamızdır. Annemiz; gönlümüze şefkat ve muhabbet tohumları eken; bize, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırma şuuru kazandıran ilk öğretmenimizdir. Annemiz; aileyi ayakta tutan, evladına karşılıksız sevgi veren, insanlığa faydalı nesiller armağan eden rahmet ve merhamet nişanesidir. Babamız ise; hayatın zorlukları ve sıkıntıları karşısında sırtımızı yaslayacağımız ulu bir çınardır. Her türlü kötülüğe ve tehdide karşı sığınabileceğimiz güçlü bir kaledir. Hülasa, anne ve babamız; sabırla bizleri geleceğe hazırlayan, yerleri asla doldurulamayacak mümtaz şahsiyetlerdir. Onlara saygı, Allah'a saygıdır. Onlara hürmet, Allah'a hürmettir. Duaları, cennetin anahtarıdır. İslam'a uygun meşru istek ve tavsiyeleri ise huzurun kaynağıdır.

CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025: Bu haftaki hutbenin konusu ne? Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

Kıymetli Müslümanlar!

Sorumluluk sahibi bir anne; Hz. İsmâil için bütün sıkıntıları göğüsleyen, onun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için koşuşturan Hz. Hâcer gibi olmalıdır. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizi yetiştiren Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın nadide goncası Hz. Fâtıma gibi olmalıdır.

Sorumluluk sahibi bir baba ise; "…Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin…"[2] diyen Hz. Nûh gibi evladını kötülüklerden kurtarabilmenin çabasında olmalıdır. "Yavrucuğum! Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır..."[3] tavsiyesi ile çocuğuna hesap verme bilinci aşılayan; "Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelen musibetlere sabret…"[4] nasihatiyle onu namaza, iyiliğe, hakka ve hakikate davet eden; "…Yeryüzünde gururla, kibirle yürüme!... Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de yükseltme…"[5] tavsiyesi ile de nezaket ve görgü kurallarını ona öğreten Hz. Lokmân gibi olmalıdır.

CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025: Bu haftaki hutbenin konusu ne? Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

Değerli Anne Babalar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde, وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا "Çocuğunun da senin üzerinde hakkı vardır."[6] buyurmaktadır. Dinimize göre; çocuklarımızı helal rızıkla beslemek, onlara Allah'ın razı olacağı güzel isimler vermek ve şefkatle muamelede bulunmakla yükümlüyüz. Onları; vatanını, devletini ve milletini seven; milli ve manevi değerlerine bağlı; hayırlı bir insan olarak yetiştirmekle mesulüz. Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in örnek hayatını onlara öğretmek, sahih dini bilgiyle onları buluşturup İslam ahlakıyla donatmak çocuklarımızın üzerimizdeki hakkıdır.