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CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025: Bu haftaki hutbenin konusu ne? Cuma hutbesi konusu ve tam metni!
CUMA HUTBESİ 4 NİSAN 2025: Bu haftaki hutbenin konusu ne? Cuma hutbesi konusu ve tam metni!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayımlanan cuma hutbesi 4 Nisan 2025 tarihi ile takip ediliyor. İslam alemi her hafta cuma günü camilerin yolunu tutarken namazlarını eda etmek için bir araya geliyor. Bu noktada Müslümanlar haftanın konusunu öğrenmek üzere araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; bugünkü cuma hutbesi konusu nedir? İşte, tam metin...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 06:12