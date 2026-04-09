CUMA HUTBESİ KONUSU VE METNİ: Diyanet ile 10 Nisan 2026 Cuma Hutbesi metni ve içeriği

Aziz Müslümanlar!

İslam'ın sahibi Allah'tır. Onu gönderen de kıyamete kadar koruyacak olan da O'dur. Bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberi ise, İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak öğreten Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'dir. Dolayısıyla hiçbir kimse ya da grup, İslam'ı kendi tekelinde göremez. İslam'ın en temel vasfı olan tevhidi savunma bahanesiyle fitne ve fesat çıkaramaz, ümmetin vahdetine, vatanımızın dirlik ve birliğine zarar veremez. İslam'ın; dar kalıplara hapsedilemeyecek, bir coğrafyanın sınırına sığmayacak kadar yüce bir din olduğu unutulmamalıdır.

Cenâb-ı Hak, bizleri vahdetten, birlik, beraberlik ve kardeşlikten ayırmasın. Hutbemizi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu duasıyla bitiriyoruz: "Allah'ım! Bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım."