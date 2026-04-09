CUMA HUTBESİ KONUSU VE METNİ: Diyanet ile 10 Nisan 2026 Cuma Hutbesi metni ve içeriği

Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Nisan 2026 Cuma hutbesi metnini erişime açtı. Bu haftaki hutbede, İslam'ın insanlığa huzur ve mutluluk çağrısı yaptığı vurgulanıyor. Hutbede özellikle vahdet anlayışına dikkat çekilerek, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde olan müminler; farklı dil ve coğrafyalara sahip olsalar da Rabbi, peygamberi, kitabı ve kıblesi bir olan müminler, birbirine kenetlenmeli ve zulme geçit vermemelidir" deniliyor. Hutbede Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Peygamberimiz (s.a.s)'in hadisleri de yer alıyor. 10 Nisan 2026 Cuma hutbesinin PDF metni ve detayları