Cuma Hutbesi konusu ve tam metni: 19 Eylül 2025 Cuma Hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı!

Kıymetli Müslümanlar!
Aziz milletimiz, Allah Resûlü (s.a.s)'in güzel ahlakını ticaretimize ahîlik teşkilatı ile taşımıştır. Ahîlik; iyiliğin tezgâhta dokunduğu, alın terinin duayla buluştuğu, kazancın sadece cepte değil yürekte de biriktiği bir gönül kurumudur. Yüce Rabbimizin, "Onlar, ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymadığı insanlardır.
Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar."[5] buyurduğu üzere; imanı kalbe nakşeden, ticaret uğruna ibadetten vazgeçmeyen şahsiyetler topluluğudur. Bugün bize düşen, ahîlik anlayışını ticaretimize yeniden hâkim kılmaktır. Rızkımızı helal yollardan temin etmenin gayretinde olmaktır. Unutmayalım ki, ticaretin bereketi dürüstlükte, huzuru helâlde, kazancı ise Allah'ın rızasında saklıdır.
Hutbemi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu müjdesiyle bitiriyorum:
"Dürüst ve güvenilir tüccar, mahşerde peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir."[6]
[1] İbn Mâce, Ticâret, 29.
[2] Rahmân, 55/9.
[3] Buhârî, Büyû', 23.
[4] İbn Mâce, Ticâret, 45.
[5] Nûr, 24/37.
[6] Tirmizî, Büyû', 4.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü