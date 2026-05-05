Trend Galeri Trend Yaşam Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

Muğla'nın dik yamaçlarında elinde kamerasıyla dolaşan 78 yaşındaki Rıfat Özdemir'i görenler önce sıradan bir doğa yürüyüşçüsü sanıyor. Ancak o, adımlarını sadece sağlık için değil, tıp kitaplarını değiştirmek için atıyor! Emekli olduktan sonra oturmak yerine dağlara çıkan Özdemir, bugüne kadar tam 5 yeni bitki türünü dünya literatürüne kazandırdı. İşte ismini çiçeklere yazdıran o inanılmaz hikaye...

Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 11:24
Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

Muğla, sahip olduğu zengin bitki örtüsüyle yıllardır doğa bilimcilerinin dikkatini çekerken, bu kez dikkatler 78 yaşındaki Özdemir'in yürüttüğü özel bir çalışmaya çevrildi. Özdemir, Muğla doğasında yaptığı yürüyüşlerle hem kendi yaşamına anlam katıyor hem de bilim dünyasına katkı sunuyor. Özellikle Muğla'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yaptığı gözlemler, zamanla akademik çalışmaların da önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

BİLİM DÜNYASI ONU KONUŞUYOR

78 yaşındaki fen bilgisi öğretmeni ve emekli eczacı Rıfat Özdemir, yaklaşık 20 yıldır Muğla'nın endemik zenginliklerini keşfetmek için yollarda. Arkadaşlarıyla çıktığı doğa yürüyüşlerinde "farklı" bir çiçek gördüğü an dünya duruyor. Fotoğrafları çekiyor, uzmanlara gönderiyor ve o çiçeğin tohumdan çiçeğe dönüşme sürecini bir yıl boyunca sabırla takip ediyor.

Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

SONUÇ MU?

Profesörlerin laboratuvar çalışmalarının ardından Özdemir'in bulduğu çiçekler, dünyada ilk kez keşfedilen türler olarak tescilleniyor!

Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

FOTOĞRAFTAN LABORATUVARA UZANAN SÜREÇ

Muğla'da doğa yürüyüşleri sırasında dikkatini çeken bitkileri akademisyenlerle paylaşan Özdemir, sürecin bilimsel yönünü titizlikle takip ediyor. Özdemir'in anlattıklarına göre, Muğla'da keşfedilen bir bitki şüpheli ya da farklı görüldüğünde akademisyenlerin yönlendirmesiyle uzun süreli bir gözlem süreci başlıyor.

Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

Bu süreç bazen bir yıl boyunca devam ediyor. Muğla'daki bitkilerin gelişimi, tohumlanma evresi ve doğal döngüsü detaylı şekilde izleniyor. Alınan örnekler laboratuvar ortamına taşınıyor ve yapılan incelemeler sonucunda türün yeni olup olmadığı belirleniyor. Eğer yeni bir tür tespit edilirse, bilimsel makale hazırlanarak literatüre kazandırılıyor.

Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

PARADAN DAHA DEĞERLİ MİRAS

Rıfat Bey'in keşfettiği türler sadece tozlu raflarda kalmıyor, isimleriyle de tarihe geçiyor. İşte Özdemir'in bilime kazandırdığı o türlerden bazıları:

Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...
  • Fritillaria ozdemir-elmasii: Tarihi bir yürüyüş rotasında bulundu.
  • Crocus rifatozdemirii: Dağda gezerken fark ettiği o özel çiğdem.
  • Biarum rifatii: Kendi ismini taşıyan bir diğer nadide tür.
Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

Özdemir, bu mutluluğu şu sözlerle özetliyor:

"Çiçeklere ismimin verilmesiyle çocuklarıma ve torunlarıma sonsuza kadar sürecek bir miras bırakıyorum. Bu paradan çok daha değerli."

Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

KAHVE KÖŞESİ DEĞİL, KUŞ SESİ

İlerleyen yaşına rağmen yaşam sevincini doğada bulan Özdemir, yaşıtlarına da ilham veriyor. "Kahvede oturmak yerine kuş seslerini dinlemeyi, çiçeklerin peşinden gitmeyi tercih ediyorum" diyen Özdemir, ayakları tuttuğu sürece yeni türler aramaya devam edecek. Üstelik bu tutkusunu 'Fethiye Çiçekleri' ve 'Muğla'nın Nadir Çiçekleri' gibi kitaplarla ölümsüzleştirmiş durumda.

Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

MUĞLA'NIN ENDEMİK ZENGİNLİĞİ

Muğla, endemik bitkiler açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olarak bilinirken, Özdemir'in çalışmaları bu zenginliği daha da görünür hale getirdi. Yıllar içinde Muğla'da keşfedilen ve bilim dünyasına kazandırılan 5 yeni bitki türü, Özdemir'in doğa yürüyüşlerinin en somut sonuçları arasında yer alıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör