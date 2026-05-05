Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...

Muğla, sahip olduğu zengin bitki örtüsüyle yıllardır doğa bilimcilerinin dikkatini çekerken, bu kez dikkatler 78 yaşındaki Özdemir'in yürüttüğü özel bir çalışmaya çevrildi. Özdemir, Muğla doğasında yaptığı yürüyüşlerle hem kendi yaşamına anlam katıyor hem de bilim dünyasına katkı sunuyor. Özellikle Muğla'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yaptığı gözlemler, zamanla akademik çalışmaların da önemli bir parçası haline gelmiş durumda.