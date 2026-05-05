Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...
Dağda Gezerken Buldu, Meğer Dünya Literatüründe Yokmuş! Emekli Eczacıdan Torunlarına Unutulmaz Miras...
Muğla'nın dik yamaçlarında elinde kamerasıyla dolaşan 78 yaşındaki Rıfat Özdemir'i görenler önce sıradan bir doğa yürüyüşçüsü sanıyor. Ancak o, adımlarını sadece sağlık için değil, tıp kitaplarını değiştirmek için atıyor! Emekli olduktan sonra oturmak yerine dağlara çıkan Özdemir, bugüne kadar tam 5 yeni bitki türünü dünya literatürüne kazandırdı. İşte ismini çiçeklere yazdıran o inanılmaz hikaye...
Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 11:24