Trend Galeri Trend Yaşam Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Daha 17 oyuncuları ve konusu

Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Daha 17 oyuncuları ve konusu

Kanal D ekranlarının beklenen yeni yaz projesi Daha 17 dizisi ne zaman başlıyor sorusu nihayet yanıt buldu. Gençlik yapımının yayın tarihi netleşti. Televizyonseverlerin şimdiden radarına giren Daha 17 oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyenlerin takibinde.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 15:47
Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Daha 17 oyuncuları ve konusu

Kanal D, yepyeni bir gençlik ve drama dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul'da başlayan ve Bodrum'un eşsiz atmosferinde devam eden yapım, ilk fragmanıyla takip edildi. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu proje özellikle genç izleyicinin takibinde.

Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Daha 17 oyuncuları ve konusu

DAHA 17 DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayın günü resmi olarak duyuruldu. Yapım, 31 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Daha 17 oyuncuları ve konusu

DAHA 17 KONUSU

Daha On Yedi, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras'ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını konu alıyor.

Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Daha 17 oyuncuları ve konusu

Tanıtımda yer alan, "Ben altı yaşımdan beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekirse gideceğim ve kardeşimi bulacağım" ifadesi hikayenin ana teması hakkında fikir veriyor.

Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Daha 17 oyuncuları ve konusu

DAHA 17 OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Daha 17'nin kadrosunda; Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

Daha 17 dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Daha 17 oyuncuları ve konusu
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör