Daha yumuşak çamaşırların sırrı bu yöntemde! Deterjan bölümüne 2 yemek kaşığı eklendiğinde…
Dağ gibi biriken çamaşırları çamaşır makinesine yerleştirdikten sonra deterjan bölümüne çamaşır deterjanı koyuyoruz. Ancak, doğru miktarda çamaşır deterjanı kullanmamak temizlenmesi için yerleştirmiş olduğumuz çamaşırlara zarar verebilir. Konu ile ilgili konuşan uzmanlar deterjan bölümüne konulması gereken doğru miktardaki çamaşır deterjanından bahsettiler.
Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:29